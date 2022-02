POLL | Wie moet de nieuwe coach van PSV worden na het vertrek van Roger Schmidt?

Nu Roger Schmidt zijn vertrek bij PSV heeft aangekondigd, kan de clubleiding in het Philips Stadion op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Wie is volgens jou de beste kandidaat om komende zomer bij PSV aan de slag te gaan?

Ruud van Nistelrooy (45) zal zeker genoemd worden als kandidaat. De voormalig topspits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Jong PSV, dat negende staat in de Keuken Kampioen Divisie. In december sprak Van Nistelrooy in deze krant al zijn ambitie uit om ooit hoofdtrainer te worden van PSV. ,,Mijn ambities? Intern heb ik aangegeven: ik wil twee jaar Jong PSV doen. Een halfjaar is nu voorbij. Na die twee jaar wil ik kijken hoe de situatie is bij PSV 1. Ik durf uit te spreken dat mijn ambitie is om hoofdtrainer van PSV te worden. Op termijn. Dat kan zijn na Jong PSV, maar eerst een zijstap maken naar een andere club kan ook”, zei hij toen.

Kees van Wonderen (53) maakte op 24 december bekend na dit seizoen te vertrekken bij Go Ahead Eagles. Vorig seizoen promoveerde Van Wonderen op wonderbaarlijke wijze met de club uit Deventer. Dit seizoen presteert zijn ploeg opnieuw uitstekend en staat het na twintig speelrondes op de dertiende plaats. Is Van Wonderen klaar voor een rol in de Nederlandse top?

Henk Fraser (55) maakte deze week bekend na dit seizoen te vertrekken bij Sparta. De voormalig verdediger uit Paramaribo is bezig aan zijn vierde seizoen bij Sparta. Vorig seizoen werd zijn ploeg knap achtste en speelde het play-offs om Europees voetbal, nu moet Sparta strijden tegen degradatie. Eerder was Fraser succesvol bij ADO Den Haag en Vitesse, dat in 2017 de eerste prijs (de KNVB-beker) in de clubhistorie won onder zijn leiding.

Phillip Cocu (51) werd op 14 november 2020 ontslagen bij Derby County. Nu de voormalig middenvelder ruim een jaar weg is uit de dagelijkse hectiek van de voetbalwereld, begint het toch weer te kriebelen. ,,Op dit moment heb ik mijn handen vrij. Ik weet niet hoe dat over twee maanden is. PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen. Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit dingen nooit bij voorbaat uit", liet hij deze week optekenen in VI toen hij werd gevraagd naar een mogelijk vertrek van Roger Schmidt in de zomer. Cocu was van 2013 tot 2018 al hoofdtrainer bij PSV. Hij werd toen in drie van zijn vijf seizoenen kampioen met de club.

Mark van Bommel (44) volgde Cocu in de zomer van 2018 op in het Philips Stadion. 18 van de eerste 20 competitieduels onder zijn leiding werden gewonnen, maar PSV zakte in de tweede seizoenshelft iets terug en eindigde uiteindelijk drie punten achter kampioen Ajax. Na het vertrek van Luuk de Jong verliep het tweede seizoen een stuk moeizamer voor Van Bommel en na een slechte serie (acht punten uit acht duels) werd hij op 16 december 2019 ontslagen. In de zomer van 2021 keerde Van Bommel als coach van VfL Wolfsburg terug in de Bundesliga, maar na vier zeges in dertien duels viel op 24 oktober het doek al voor hem.

Ook Ronald Koeman (58) werkte al eerder als coach van PSV, van juli 2006 tot 31 oktober 2007. In zijn eerste seizoen werd PSV kampioen op de meest wonderbaarlijke slotdag ooit in de eredivisie. Het tweede seizoen begon ook uitstekend, maar na een aanbod van Valencia stapte Koeman ‘op de trein’ naar Spanje. Het moest een opstapje worden naar zijn droombaan bij FC Barcelona, maar dat kwam er dertien jaar later pas van. Na een roerige periode bij Barcelona (winst Copa del Rey, maar ook veel tegenslagen en ruzies met voorzitter Joan Laporta) zit Koeman sinds eind oktober zonder baan. Is hij al toe aan iets nieuws of wacht hij op een mooie klus als bondscoach?

Peter Bosz (58) tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij Olympique Lyon, maar de vraag is hoeveel geduld de steenrijke voorzitter Jean-Michel Aulas met de tacticus uit Apeldoorn zal hebben. In de Europa League presteerde Lyon de afgelopen maanden prima, maar in de Ligue 1 kende Bosz een zeer stroeve start. Lyon is inmiddels aangehaakt bij de subtop. Krijgt hij het vertrouwen van Aulas of moet hij komende zomer toch weer op zoek naar een nieuwe club?

Volledig scherm Phillip Cocu en Ronald Koeman tijdens de wonderbaarlijke kampioenswedstrijd van PSV tegen Vitesse (5-1) op 29 april 2007. © United Photos