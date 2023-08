Polls | Wie pakt de titel, welke spits scoort het vaakst en wie haalt de Kerst niet?

Santiago Giménez toonde afgelopen seizoen in zijn eerste Rotterdamse jaar een spits met een neusje voor de goal te zijn, maar ook de andere topclubs hebben een aanvalsleider in de gelederen die makkelijk het doel vindt.

Drie clubs promoveerden afgelopen seizoen naar het hoogste niveau. PEC Zwolle en Heracles keerden na één jaar terug, Almere City debuteert dit seizoen in de eredivisie. De ploegen zullen direct als degradatiekandidaten worden bestempeld, maar ieder jaar is er toch weer minstens één promovendus die vriend en vijand verrast.

Feyenoord zette vorig seizoen een grote stap richting de titel door slechts één topduel te verliezen, uit bij PSV. Ajax stelde juist enorm teleur in de grootste wedstrijden van het jaar.

Afgelopen seizoen gaf Dusan Tadic de meeste assists in de eredivisie, maar de Servische aanvoerder van Ajax vertrok deze zomer naar Fenerbahçe. Assistkoningen Carel Eiting en Joey Veerman blijven hoogstwaarschijnlijk wel actief op de Nederlandse velden en zullen een poging wagen om hun aantal van vorig seizoen (10) te verbeteren.

Liefst acht clubs beginnen dit seizoen met een nieuwe trainer aan het roer. Matthias Kohler is met zijn 32 jaar de jongste en minst ervaren trainer van het gezelschap, maar ook Jeroen Rijsdijk van Sparta heeft weinig vlieguren gemaakt op het hoogste niveau.

Georgios Giakoumakis schoot twee jaar geleden uit het niets uit zijn slof, door met 26 goals als topscorer van de eredivisie te eindigen namens VVV-Venlo. En daarmee was hij zeker niet de eerste onbekende naam die uitgroeide tot sensatie in Nederland. Spitsen zullen de eredivisie beschouwen als potentieel paradijs.

Na dit seizoen staat het EK voetbal voor de deur. In Duitsland aast Nederland op de eerste Europese titel sinds 1988. Feyenoord-doelman Justin Bijlow zal dit seizoen willen bewijzen dat hij de eerste keuze moet zijn voor bondscoach Ronald Koeman.

Afgelopen seizoen moesten FC Volendam, Excelsior en Fortuna Sittard vrezen voor degradatie, maar uiteindelijk eindigden de laagvliegers boven de gevreesde streep. Ook dit seizoen zullen de clubs weer kanshebber zijn op de rode lantaarn. Of lukt het ze opnieuw om uit de gevarenzone te blijven?

Noa Lang werd de afgelopen seizoenen vaak bestraft in België. Vanwege overtredingen, maar ook door zijn gedrag. Heeft hij geleerd van zijn fouten?

Met Feyenoord, Excelsior en Sparta op het hoogste niveau is Rotterdam de voetbalhoofdstad van Nederland. Afgelopen seizoen was het een feestjaar in Rotterdam, met de titel voor Feyenoord, het bereiken van de play-offs van Sparta en de directe handhaving van Excelsior.