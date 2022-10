Polonaise bij Feyenoord? ‘Wij winnen gewoon niet makkelijk onze wedstrijden’

Arne Slot was uiteraard blij met de winst tegen AZ. En de trainer was tevreden over het spel. Maar euforie is in de ogen van de trainer misplaatst. Het ging in Alkmaar zoals hij had gedacht dat het zou gaan.

Arne Slot noemde de overwinning zondag in Alkmaar tegen AZ 'de beste prestatie van zijn ploeg dit seizoen'. Een paar dagen later leek de trainer van Feyenoord dat citaat alweer te willen relativeren. De 1-3 in het AFAS Stadion was nou ook weer geen polonaise waard. ,,We waren wel dominant'' zegt Slot. ,,Ik vond het zoals ik verwacht dat het zou zijn. Maar je moet altijd het type wedstrijd in acht nemen.‘’

Maar omdat AZ ook vooruit durfde te voetballen is het in de ogen van Slot ook weer geen dagenlang schouderklopjes waard. ,,Thuis tegen Heerenveen bijvoorbeeld werden er twee rijtjes neergezet voor hun zestienmetergebied'', zegt Slot, die opnieuw aangaf dat Orkun Kökçü zaterdagavond gewoon weer de aanvoerdersband zal dragen nadat Gernot Trauner hem eenmalig verving in Alkmaar.

Quote Het is niet zo dat het bij ons afwachten is of we in de eerste, derde of zesde minuut de score openen

Feyenoord speelt nog niet makkelijk door die rijtjes heen en om die reden wilde Slot nog niet mee dagdromen met mensen die Feyenoord al als winterkampioen zien halverwege november. Geen onrealistisch idee omdat Fortuna Sittard, Cambuur, Volendam en Excelsior de resterende opponenten zijn: de nummer 10, 12, 14 en 18 van de eredivisie. ,,Ik hoop ook niet dat het publiek er zo over denkt, want ook tegen Fortuna hebben we weer alle steun nodig om de wedstrijd te winnen. Wij winnen gewoon niet makkelijk onze wedstrijden. En ik verwacht ook nog meer van mijn team, want het zit vaak heel erg dicht bij elkaar. Het is niet zo dat het bij ons afwachten is of we in de eerste, derde of zesde minuut de score openen.‘’

David Hancko

Slot heeft David Hancko, die geblesseerd moest afhaken in de tweede helft in Alkmaar, weer terug. De Slowaak kan spelen en Slot denkt dan niet aan donderdagavond de strijd in Oostenrijk tegen Sturm Graz. ,,Er zit voldoende tijd tussen.''

Quote Of ik als trainer van Feyenoord interesse heb gehad in Seuntjens? Als ik iemand aankijk is er al interesse Arne Slot

Dat Fortuna Sittard sinds de trainerswissel volop punten pakt, is ook in Rotterdam niet onopgemerkt gebleven. Slot antwoordde lovend over Mats Seuntjens, een van de steunpilaren van de Limburgers. Maar was hij niet de trainer die Seuntjens juist naar de uitgang dirigeerde toen hij trainer van AZ was en Seuntjes de spits? ,,Dat klopt'', zegt Slot.

,,Ik had toen het geluk dat Myron Boadu weer fit was na blessureleed. Ik werd hoofdtrainer en ik heb Mats eerlijk verteld dat Boadu nummer 9 zou krijgen. Mats wilde niet op de bank zitten na een goed seizoen en hij kon na een goed seizoen geld verdienen in Turkije. Die beslissing is wel geïnitieerd door mij. Of ik als trainer van Feyenoord interesse heb gehad in Seuntjens? Als ik iemand aankijk is er al interesse. Ik heb gisteren naar HHC tegen Zwolle gekeken. Ik weet niet of er dan ook weer spelers zijn waar ik interesse in heb. Al heeft PEC Zwolle wel een paar goede spelers.‘’