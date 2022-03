Portugese media over ‘emmer koud water voor geweldig Ajax’ en ‘historische zege van Benfica’

Benfica kegelde Ajax dinsdagavond uit de Champions League en dus pakken Portugese sportredacties flink uit. Er is respect voor Ajax, maar vooral zijn er complimenten voor Benfica: ‘Zij bewezen dat statistieken weinig of niets betekenen.’

,,De eerste helft werd volledig gedomineerd door Ajax", schrijft O Bola. ,,Benfica had na de eerste 45 minuten nog geen schot gelost. In de 76e minuut volgde er een emmer koud water voor de Amsterdammers. Ajax viel vanaf dat moment meer met het hart dan met het hoofd aan.”

Volledig scherm Darwin Núñez komt de 0-1 binnen, André Onana zit er helemaal naast. © Pro Shots / Stanley Gontha ,,Het is een historische triomf voor Benfica in Amsterdam", gaat de sportkrant verder. ,,Voor de eerste keer in de geschiedenis schakelt de club Ajax uit in een Europese competitie. Benfica staat weer eens in de kwartfinales van de Champions League, een fase die ze sinds 2015/2016 niet meer hebben bereikt.”

Record gaat iets verder terug in de geschiedenis en haalt er twee clubiconen bij. ,,Het waren de erfgenamen van Eusébio die naar Cruijff glimlachten", aldus de sportkrant. ,,Zij bewezen dat statistieken weinig of niets betekenen. Ajax was de baas op het veld, al werden er weinig kansen gecreëerd. Benfica verdedigde en was goed georganiseerd. Op het moment dat de wedstrijd de cruciale minuten naderde, sloeg Benfica toe en werd een ticket voor de kwartfinales veiliggesteld.”

,,Ajax heeft spelers van geweldige kwaliteit", zegt doelpuntenmaker Darwin Núñez in de krant. ,,Het was een wedstrijd van grote opoffering voor ons. Zij hadden meer balbezit en als het tijd was om aan te vallen, kwamen wij er niet uit. Ze lieten zien dat ze een geweldig team zijn. We hebben het goed gedaan. We hebben geleden, maar het doelpunt viel.”

,,Benfica plaatste zich voor de kwartfinales van de Champions League, een fase die in de Europese competitie doorgaans het kaf van het koren scheidt", zo schrijft Publico. ,,Het theoretisch sterkere Ajax, een onverslaanbare ploeg in de groepsfase van de Champions League, werd uitgeschakeld.”

,,Deze wedstrijd had een eerste helft van totale dominantie en verspilling van Ajax. In de tweede helft was Benfica verdedigend stabieler en Ajax minder gevaarlijk. Benfica scoorde vervolgend met het eerste (en enige) schot van de wedstrijd.”

Alle kranten hebben aandacht voor de enorme som geld die Benfica overhoudt aan dit Europese seizoen. De club die in Portugal met lege hand staat, wist al zo’n 65 miljoen euro te verdienen in de Champions League.

Benfica-trainer Nélson Veríssimo

,,We moeten ons ervan bewust zijn dat we tegen een geweldig team speelden", zei Nélson Veríssimo, trainer van Benfica na de 0-1 zege. ,,We wisten dat we veel en nauwkeurig moesten verdedigen. We slaagden er niet in om zoveel balbezit te hebben als we wilden, maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Uiteindelijk hebben we geprofiteerd van een dood spelmoment en moet ik de spelers feliciteren. We kennen allemaal de weg die Ajax in de groepsfase heeft afgelegd.”