Portugese miljoenentransfer gloort voor Jeremiah St. Juste: Feyenoord en Heerenveen profiteren mee

Panenka: ‘Als Feyenoord Dessers niet houdt, dan heb je oorlog in de Kuip’

DJ Panic in de Kuip, derby’s, Quick-Boys-fans, Michael van Gerwen en natuurlijk Marseille: er zijn deze week weer meer dan genoeg voetbalzaken te bespreken. Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou duiken in de Jeredy Hilterman-zaak en bespreken of Feyenoord Cyriel Dessers moet houden en dat allemaal onder het genot van het vertrouwde flesje chocomel.

2 mei