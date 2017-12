Positie Streppel verder onder druk na late gelijkmaker VVV

Door Nik Kok



Aanvankelijk leken Denzel Dumfries en Henk Veerman hun trainer nog te redden in het matig gevulde Abe Lenstra Stadion. Door een doelpunt van beiden stond Heerenveen na een achterstand toch nog bijna een helft lang met 2-1 voor. Drie minuten voor tijd maakte invaller Seuntjens de gelijkmaker voor VVV.



Streppel stond in Friesland na vier punten uit acht wedstrijden al flink onder druk. Het leek voor hem gunstig dat er juist nu er met VVV een tegenstander op bezoek kwam die in september voor het laatst won.

Het geringe statuur van de opponent en de achterstand zorgden er voor dat er al snel fluitconcerten neerdaalden op de Friese ploeg in last nadat kinderlijk eenvoudig de openingstreffer van Lennart Thy werd weggegeven. De Duitser kon zijn eerste eredivisietreffer maken matig ingrijpen van zowel Kik Pierie als Daniel Høegh.



Gelukkig voor Streppel bewees Denzel Dumfries daarna zijn waarde als doelpuntenmaker door hoog boven zijn directe tegenstander Roel Janssen uit te torenen en de gelijkmaker te scoren. Heerenveen was tot moment zoekende geweest naar vorm.



Met Henk Veerman heeft de club nu wel een speler in vorm in de spits staan. De Volendammer mocht voor de tweede achtereenvolgende keer in de basiself beginnen ten koste van Reza Ghoochannejhad en dat vertrouwen betaalde hij uit. In een doelpunt net na rust én in goed meevoetballen en vooral ook vernuftig doorkoppen.



De wankele Heerenveen-verdediging stond daarna toch nog een tegentreffer toe in de slotfase. Juist invaller Ralf Seuntjens, vorige week tegen AZ nog de schlemiel door zijn eigen doelpunt tegen AZ, was de maker.



Het zorgde in het normaal zo kalme Abe Lenstra Stadion voor scherpe spreekkoren tegen de trainer die een vervelende week tegemoet gaat. Technisch manager Gerry Hamstra sprak voor het duel nog zijn steun uit in Streppel. Een gelijkspel tegen VVV zal hem vermoedelijk nog niet de kop kosten maar de oefenmeester, al bijna anderhalf jaar in dienst in Friesland, moet snel wedstrijden gaan winnen.