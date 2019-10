Pover Ajax ontsnapt dankzij Promes tegen hekkensluiter RKC

Door Freek Jansen



Een vrije trap van Clint Leemans op de onderkant van de lat, een vrije schietkans in het strafschopgebied van Stanley Elbers en Stijn Spierings die opduikt voor Andre Onana en naast schiet. In de eerste helft had RKC Waalwijk volop kans om op voorsprong te komen. De hekkensluiter bracht koploper Ajax met fris en energiek spel aan het wankelen. De Amsterdammers speelden zelf in een veel te laag baltempo om het RKC echt lastig te maken en het zichzelf makkelijk te maken.



Gevolg was dat Ajax na rust het verschil moest gaan maken. De ploeg van Erik ten Hag kwam aanvankelijk met een ander gezicht uit de kleedkamer. Al in de eerste minuut na rust kwamen de Amsterdammers alsnog op voorsprong. Sergino Dest kwam op rechts goed door en vond met zijn voorzet bij de tweede paal Dusan Tadic, die van dichtbij afrondde. Twee minuten later was Quincy Promes met een schot al dicht bij de volgende treffer.



