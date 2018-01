Pover PSV doet uitstekende zaken in Enschede

PSV had voor rust meerdere malen moeten toeslaan in Enschede, maar liet het bij één goal. Alleen Hirving Lozano slaagde er met een kopbal in om FC Twente-goalie Drommel te verschalken en daarmee bedeelde PSV zichzelf zeer matig. Onder meer Luuk de Jong liet een opgelegde kans onbenut om de 0-2 aan te tekenen. In de tweede helft verkwanselde ook Steven Bergwijn een counter, die veel gevaar op had kunnen leveren. De 20-jarige aanvaller had wel voor de assist bij de goal van Lozano gezorgd.



PSV kwam er na rust in lange fases totaal niet aan te pas, maar FC Twente wist ook te weinig raad met de mogelijkheden. Met name Oussama Assaidi was tijdens het duel gevaarlijk, maar miste net de finesse om Jeroen Zoet, die weer uitgroeide tot de beste man van PSV, te verschalken. De keeper was opnieuw de uitblinker aan Eindhovense zijde en dat geeft richting de resterende duels te denken.



Ingrijpende wijziging

Trainer Phillip Cocu van PSV besloot in de tweede helft tot een ingrijpende wijziging en bracht Derrick Luckassen als extra verdediger in voor Bergwijn. PSV ging met drie man achterop spelen, maar kwam er aan de bal nog een lange periode niet uit. Pas in de slotfase kwamen er alsnog grote kansen, waarvan Santiago Arias er op aangeven van invaller Mauro Júnior een benutte en 0-2 maakte.