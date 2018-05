Pover Sparta komt niet verder dan remise tegen FC Emmen

Sparta is de eerste van twee finalewedstrijden tegen FC Emmen niet overtuigend begonnen. De ploeg van Dick Advocaat kwam in stadion De Oude Meerdijk niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Zondag is de return op Het Kasteel.

Door Dennis van Bergen De 0-0 gaf de verhoudingen goed weer. Onder anderen Michael Chacon en Anco Jansen kregen mogelijkheden namens de thuisclub. Nick Bakker, wiens poging stijlvol gekeerd werd door Sparta-doelman Leonard Nienhuis, kreeg zelfs een riante kans. Aan de andere kant verzuimden Fred Friday en Robert Mühren (beide tweemaal) FC Emmen-keeper Dennis Telgenkamp te verslaan. Dubieus moment was de overtreding op Stijn Spierings in de zestien. Op advies van de video-arbiter werd het moment uiteindelijk niet bestraft met een penalty. De 0-0 is een gevaarlijke uitslag voor de return voor Sparta, komende zondag op Het Kasteel. Wanneer FC Emmen één doelpunt maakt, moeten de Rotterdammers er twee maken. En dat lijkt op basis van vanavond geen eenvoudig karwei.

Na een periode waarin veel gebeurde is nu de rust weergekeerd in Emmen. De wedstrijd is in evenwicht wat betreft balbezit en zit ook redelijk op slot.

31 - @FC_Emmen have won 31 of the 50 duels in the first half against Sparta. Power.

Er komen vier minuten extra tijd bij. De eindfase in Emmen verloopt nogal rommelig. Gaat er nog een ploeg als winnaar uit de strijd komen vanavond? Of krijgen we een echte finale op Het Kasteel zondag?

Derde doelman Leonard Nienhuis staat donderdag wederom onder de lat bij Sparta in de belangrijke eerste finalewedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie tegen FC Emmen. Roy Kortsmit en Jannik Huth, respectievelijk eerste en tweede keus, zijn nog altijd geblesseerd. Dat zei trainer Dick Advocaat in aanloop naar het treffen in Emmen.



Nienhuis keepte ook in de return van de vorige ronde tegen FC Dordrecht. Die wedstrijd op Het Kasteel eindigde in 2-2, nadat Sparta de uitwedstrijd met 2-1 had gewonnen.



Advocaat zei op Omroep Rijnmond dat de druk bij Sparta ligt, want die club strijdt tegen degradatie. ,,Wij moeten winnen om in de eredivisie te blijven. Voor FC Emmen zou promotie alleen maar geweldig zijn. Als Sparta degradeert dan zijn daar veel consequenties aan verbonden. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Voor de fans en iedereen'', aldus de ervaren Haagse coach.