Prachtgoal Crowley goed voor volle buit Willem II

Nabeschouwing De eerste treffer van Willem II in het nieuwe seizoen was een bijzonder fraaie. En was ook nog eens goed voor drie punten in de uitwedstrijd bij FC Groningen vrijdagavond.

Daniel Crowley werd na ruim een halfuur in de Euroborg geen strobreed in de weg gelegd en hij profiteerde optimaal. Binnenkant voet mikte de Ierse Engelsman de bal van 20 meter en via de onderkant lat in het Groningse doel: 0-1. Vorige week tegen VVV (0-1 verlies) strandde een schot van Crowley nog op de paal.



Beauty

In een wedstrijd met weinig doelkansen bleek de beauty van de middenvelder een gouden goaltje. Ja, Ajdin Hrustic was dicht bij de 1-1 met een knal voorlangs het doel van de Tilburgers, die verder redelijk eenvoudig overeind bleven. Na benutte rust trainer Adrie Koster ook nog de mogelijkheid om zijn twee 'geheime wapens' in te brengen; de eerder deze week aangetrokken vleugelaanvallers Aras Özibiliz (direct na rust) en Donis Avdijaj (na ruim een uur).



Afgezien van een technisch fraai staaltje van Özbiliz leverde dat concreet weinig op. Maar de zege kwam niet meer in gevaar. Na de zeperd van vorige week volgde dus al snel een opsteker voor Koster en consorten, die volgende week Heracles op bezoek krijgen.