VideoMet twee wonderschone treffers verwelkomde Feyenoord het trouwe Legioen terug in hun Kuip. Cambuur nam brutaal de leiding in Rotterdam, maar de 1-1 van Luis Sinisterra en de 3-1 van Alireza Jahanbakhsh waren niet alleen erg belangrijk, ze waren ook door een ringetje te halen. Keeper Sonny Stevens zag de schoten van de buitenspelers graniethard naast hem in de kruising verdwijnen.

Gernot Trauner was nog nauwelijks op een fout te betrappen sinds hij afgelopen zomer Lask Linz inruilde voor Feyenoord. Toch bleek de Oostenrijker ook niet onfeilbaar. Een lange bal van Erik Schouten leek een simpele prooi voor de centrale verdediger van de nummer drie van de eredivisie, maar waarschijnlijk in de war gebracht door een harde windvlaag in de Kuip, was spits Tom Boere opeens in balbezit gekomen. De Zeeuw omspeelde vervolgens soepel Trauner en krulde de bal keurig langs Justin Bijlow in het doel.

De achterstand, een week na de zwakke vertoning van Feyenoord in Waalwijk tegen RKC, deed de Rotterdammers wel op een kruispunt belanden. Zeker met het oog op de uitwedstrijd tegen nummer vier AZ volgende week, moest de winst worden binnen geharkt. Maar trainer Arne Slot kon tevreden toezien dat Feyenoord niet begon te bibberen na de 0-1.

Gesteund door het Legioen, al was de Kuip verre van uitverkocht bij de eerste gelegenheid dat het weer mogelijk was, rechtte de ploeg de rug. Luis Sinisterra had een kunststukje in huis bij de snelle 1-1. De manier waarop de Colombiaan de bal aannam loog er niet om maar zelfs dat hoogstandje verbleekte bij de wijze waarop de linkerspits de bal vervolgens van buiten het zestienmetergebied in de kruising joeg.

Cambuur beperkte zich in het restant tot verdedigen, al probeerde de ploeg wel continu op te bouwen in de Kuip. Bryan Linssen, die nog niet scoorde in 2022, miste alleen voor keeper Stevens. Op slag van rust had verdediger Calvin Mac-Intosh pech. Het afstandsschot van Orkun Kökçü verdween via het been van de routinier achter keeper Sonny Stevens in het Friese doel: 2-1. Voor de Turkse international kan het niet op in 2022. Tegen NEC, Sparta, RKC en Cambuur maakte de eigen kweek vijf doelpunten op een rij.

Clash met AZ

In Alkmaar tellen ze af tot het weerzien met de vorig seizoen ontslagen trainers Arne Slot en Marino Pusic. Aanvoerder Owen Wijndal gaf al aan dat AZ ‘op jacht is’. Een jacht die moet leiden tot plek drie, een positie die Feyenoord minimaal wil overhouden aan het seizoen waarin het al zo vaak schouderklopjes wist te incasseren.



Die wedstrijd gaat wel in met zes punten voorsprong op de ranglijst. De winst tegen Cambuur werd na rust al snel veiliggesteld. De treffer van Alireza Jahanbakhsh was misschien nog wel mooier dan die van zijn ploeggenoot Sinisterra. Keeper Stevens was volstrekt kansloos op de kiezelharde inzet van de buitenspeler uit Iran.

De brede glimlach van trainer Arne Slot verdween nog wel even van zijn gezicht. Fredrik Aursnes maakte hands, incasseerde geel en is er volgende zondag in Alkmaar niet bij tegen AZ vanwege een schorsing. Slot bracht de Zweed Patrik Walemark nog binnen de lijnen, de aankoop waar op termijn zoveel van verwacht mag worden. De wedstrijd tegen de Friezen bood hem aanvankelijk niet de gelegenheid om eens uit te pakken bij zijn vuurdoop in de Kuip.



Cambuur kon geen vuist meer maken en Feyenoord koesterde de voorsprong een week voor het treffen met AZ. Maar in de slotminuut was daar opeens de Robbie Rensenbrink-achtige slalom van Walemark die luid applaus opleverde. Stevens redde dit keer, maar Walemark gaf wel zijn visitekaartje af, zoals hij dat later nog eens deed met een afstandsschot.

