Primeur met VAR bij Nederlandse voetbalsters

Rainville kan scheidsrechter Katalin Kulcsár uit Hongarije op basis van de tv-beelden adviseren bij situaties rond doelpunten, strafschoppen en rode kaarten.



Volgens de KNVB gaat het om een primeur. In het internationale vrouwenvoetbal werd de VAR nog nooit ingezet. De wereldvoetbalbond FIFA besloot onlangs dat bij het WK van komende zomer in Frankrijk het systeem van videoarbitrage ook wordt gebruikt. Bondscoach Sarina Wiegman en haar speelsters kregen vrijdag uitleg over de VAR in het zogeheten Replay Center op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist.