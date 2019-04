Problemen bij ADO voor PSV-uit; Groenendijk gaat weddenschap met Beugelsdijk aan

Door Yorick Groeneweg



Giovanni Troupée was al langer geblesseerd en daar kwam deze week de fikse enkelkwetsuur van Shaquille Pinas bij. Daarnaast is Tom Beugelsdijk geschorst, nadat hij vorige week bij AZ (2-3) zijn twaalfde gele kaart van het seizoen ontvang. Ook verdedigende middenvelder Danny Bakker is niet helemaal fit, terwijl met belofte Dehninio Muringen ook al een ander alternatief ontbrak.



,,Het is puzzelen, uit de opstelling kan zomaar een verrassen rollen”, zegt trainer Fons Groenendijk. Vandaag op de training testte hij als rechtsback Robin Polley, de 20-jarige zoon van oud-prof Prince. Krijgt hij daar voor het eerst in de eredivisie zijn kans, dan verkast Dion Malone van de vleugel naar het centrum. Daar zal hij naast Wilfried Kanon plaatsnemen.

ADO is al nagenoeg uitgespeeld, maar Groenendijk is ondanks alle problemen achterin niet van plan tegen PSV alvast de witte vlag te hijsen. Eerder in Den Haag werd met 0-7 verloren van de landskampioen en dat doet nog altijd pijn bij de trainer. ,,Een smet op het seizoen. Toen hebben we het mentaal laten afweten. De laatste vier doelpunten gaven we weg. Nu zullen we mentaal heel sterk moeten zijn, want ik hou niet van een figurantenrol. Ook niet in Eindhoven.”