Prof- en amateursport drie weken zonder publiek

Tot 20 oktoberAlle amateurwedstrijden en profwedstrijden in Nederland zijn de komende drie weken zonder publiek. Dat maakte premier Mark Rutte vanavond bekend bij de persconferentie over de nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te brengen. De maatregelen gelden voorlopig tot dinsdag 20 oktober.

De nieuwe maatregelen zijn in elk geval voor drie weken van kracht en zullen daarna worden geëvalueerd. ,,Het is niet dat de sector het slecht doet”, zei premier Mark Rutte over de sportbranche. ,,Maar we hebben het virus niet voldoende kunnen terugdringen. Alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. De sportkantines gaan dicht.”

Clubs uit het betaald voetbal mochten in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen weer een beperkt aantal toeschouwers toelaten. De fans kregen wel het dringende advies om afstand te houden en niet te nadrukkelijk mee te leven. Dat lukte over het algemeen heel aardig, enkele incidenten daargelaten.

Volledig scherm © William Hoogteyling Het weren van alle toeschouwers is een nieuwe klap voor het betaald voetbal, dat het afgelopen seizoen ook al veel inkomsten moest missen omdat de competities voortijdig werden afgebroken. Ajax, de club met het grootste stadion, miste in de eerste twee thuisduels van de competitie opgeteld maximaal 3 miljoen euro aan inkomsten omdat er slechts 12.000 fans welkom waren, zo rekende algemeen directeur Edwin van der Sar uit.



Ook andere sporten konden de afgelopen weken de inkomsten van betalende toeschouwers goed gebruiken. Amateurclubs zagen de inkomsten uit hun kantines weer toenemen doordat er weer fans welkom waren bij wedstrijden van senioren- en jeugdteams.

Supporterscollectief zet vraagtekens

We begrijpen de noodzaak om het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. ,,Wel zetten we vraagtekens bij deze maatregel en missen we perspectief, zeker omdat deze crisis nog wel langer gaat duren dan de drie weken waarvoor de huidige maatregelen gelden. We hadden in het voetbal juist een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters toe te laten, en ondertussen onderzoek te doen hoe we dat kunnen opbouwen. We hopen dit snel te kunnen hervatten.”

,,Dit is een klap voor het voetbal en voor iedereen die zich heeft ingespannen om van de stadions een veilige omgeving te maken. Dit maakt de financiële situatie van clubs nog zorgwekkender. Het maakt ook de kans groter dat mensen in groepen elders gaan kijken, terwijl in het stadion juist een veilige omgeving is gecreëerd. Ook het onderzoek van de KNVB en clubs naar het risico op overdracht van het virus bij buitenevenementen komt hiermee stil te staan, terwijl dit juist zo essentieel is voor de hele maatschappij, willen we een leefbare manier vinden om met het virus om te gaan.”

Interlands

In de eredivisie staat komend weekeinde de vierde speelronde op het programma. Daarna ligt die competitie twee weken stil vanwege interlandvoetbal. In de Keuken Kampioen Divisie voetballen ze wel gewoon door als het Nederlands elftal en andere landenteams in actie komen. Ook in andere sporten lopen de competities voor senioren- en jeugdteams de komende weken gewoon door.

Volledig scherm De toeschouwers in de Kuip bij Feyenoord - ADO Den Haag. © ANP