Professor kraakt rol overheid na stadiononderzoek: ‘Je kunt er op wachten totdat het elders fout gaat’

Chaos in Galgen­waard: blubber, vuurwerk, tijdelijke staking en late gelijkma­ker tien man Vitesse

Een zeer bewogen editie van FC Utrecht – Vitesse is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. In het duel, dat tot tweemaal toe gestaakt werd, maakten Moussa Sylla en Danilho Doekhi de doelpunten in de blubber in Stadion Galgenwaard.

20 februari