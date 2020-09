Profvoetbal voorlopig zonder publiek

Update KNVB bijt van zich af na laatste waarschu­wing minister: ‘Symboolpo­li­tiek’

26 september Het betaalde voetbal in Nederland heeft als door een adder gebeten gereageerd op de laatste waarschuwing van minister Van Ark eerder vandaag op deze site. Er gaat juist heel veel goed als het gaat om het volgen van de coronamaatregelen melden KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en clubs in een uitgebreide gezamenlijke verklaring. Dat de minister zich richt op incidenten ‘is te makkelijk’, vinden zij. ,,Niemand is nu geholpen bij symboolpolitiek.’’