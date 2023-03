Programma TOTO KNVB Beker: vanavond Feyenoord, morgen PSV en Ajax

met video Ajax draait achter­stand om bij Vitesse en blijft Feyenoord in de nek hijgen

Met een zuinige zege op Vitesse blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord. Indrukwekkend was het spel van de Amsterdammers niet bepaald, maar het resultaat was welkom voor Ajax, drie dagen na de Europese uitschakeling tegen Union Berlin: 1-2.