Progressie Oranje blijft uit na matig gelijkspel tegen Italië

Door Maarten Wijffels



Nee, als Antoine Griezmann & co straks in de september de dvd's van de oefenduels van Oranje bekijken, zullen ze bij de Franse ploeg niet denken: Zo, in Nederland hebben ze hun niveau twee, drie tandjes opgekrikt. Daar gaan we in de komende Nations League meer last van krijgen dan de afgelopen jaren in EK- en WK-kwalificatieduels.



Conclusie

Helaas is dat de conclusie na deze zomertoernee van Oranje langs Slowakije en Italië. Twee landen die net als Nederland ontbreken op het WK. Op een 1-1 gelijkspel in Trnava leek vanavond lange tijd een 1-0 nederlaag in Turijn te volgen. Maar de gelijkmaker van invaller Nathan Aké viel toch nog, twee minuten voor tijd. Positief punt was dat net als donderdagavond in Trnava de tweede helft van Oranje beter was dan de eerste. Maar aan de andere kant: slechter dan in de eerste 45 minuten kon ook niet.



Net als donderdag was de tegenstander aanvankelijk agressiever, vaster aan de bal en véél vaker op de vijandelijke helft dan andersom. En zoals Slowakije verzuimde voor rust al een goal of drie, vier te maken, zo strafte ook Italië het Nederlandse gepruts niet af. Let wel: Italië B, want bondscoach Roberto Mancini miste in totaal tien man met blessures voor de slotwedstrijd van het seizoen.



Koeman had zich tot doel gesteld om in deze juni-wedstrijden voort te borduren op de eerste helft van afgelopen maart tegen Portugal. Dat wil zeggen: het compacte teamspel van toen moest worden herhaald, alleen dan nu graag 20 meter meer naar voren. Meer aan het spelen komen op de helft van de tegenstander, dat was het idee. ,,Daar gaan we twee weken op trainen en daar zijn de oefenduels in Slowakije en Italië voor. Ik ben benieuwd of we die stap al kunnen zetten.''



Kwaliteit

Slechts zeer ten dele is het antwoord. En uiteindelijk is dat natuurlijk vooral een kwestie van kwaliteit. Neem het middenveld. Hoeveel spelers heeft Oranje daar die het spel kunnen dicteren in heel kleine ruimtes? Die in één, hooguit twee handelingen iemand vrij kunnen spelen en bij wie de eerste blik altijd vooruit is gericht? Pröpper, die zou je dat nog toevertrouwen. Maar voor de rest. Ook Wijnaldum viel vanavond bepaald niet voor het eerst tegen. Zoveel simpel balverlies. De eerste 25 minuten leek het of hij helemaal niet meedeed.



En ook op de backposities, en vooral op rechts, is de spoeling erg erg dun als je zoals Koeman een systeem probeert waarin constant mee opkomende vleugelverdedigers een 'must' zijn. Dat Oranje aan de zijkanten geen Joshua Kimmich heeft of een Kyle Walker, okee, soit. Maar Janmaat, Hateboer, Tete, daar gaat veel te weinig vanuit. Misschien dat Rick Karsdorp, áls ie weer fit wordt, iets kan doen in die rol.



En zo is de bondscoach toch vooral aan het wegstrepen geweest in deze week. Nog een zomer heeft hij om te overdenken welke elf zijn eerste keus worden als het echte geweld straks losbarst. 9 september, Frankrijk-uit in Parijs. Dat is de eerste afpraak in de Nations League.