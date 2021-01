Promes en Labyad vieren goal met ‘knipbeurt’: ‘Werden dingen over gezegd’

Kappers­bond: ‘Haar voetbal­profs schrijnend en schandalig’

15 januari Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Gewoonlijk zou kappersbond ANKO het toejuichen. Nu, in coronatijd, stoort het orgaan zich daarentegen aan profvoetballers die met strak geschoren koppies over de velden struinen. ,,Schrijnend en schandalig is het.”