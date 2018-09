Promes: Had in Rusland bijna alles gewonnen

,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en toen kwam deze mogelijkheid'', zei Promes aan de rand van het trainingsveld in Zeist. ,,Na vier seizoenen in Rusland was het wel mooi geweest.''

De 26-jarige aanvaller leidde Spartak Moskou naar een kampioenschap, hij werd uitgeroepen tot beste speler van Rusland en pakte de topscorerstitel. ,,Ik had het gevoel dat ik in Rusland bijna alles gewonnen had. Dan is het wel tijd voor iets nieuws'', aldus Promes. ,,In Engeland ging de transfermarkt vroeg dicht en vanuit daar werd de interesse nooit echt concreet. Ik moest afwachten. En toen kwam Sevilla. Het werd een 'lastminutedeal', maar ik denk dat dit wel een heel goede stap voor mij is. Sevilla is een grote club, het voetbal daar ligt me wel. De Spaanse competitie is ook weer beter dan die in Rusland. Ik kan me hier doorontwikkelen, dat is ook alleen maar goed voor het Nederlands elftal.''