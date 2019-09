Promes leidt Ajax met hattrick in tweede helft langs Fortuna

Door Freek Jansen



Het was weer even geleden in Amsterdam. Na het laatste fluitsignaal voor rust klonk een massaal fluitconcert richting de eigen ploeg. Ruim een helft lang worstelde Ajax vooral met zichzelf. Van een positiespel met een hoog baltempo was slechts zelden sprake, net als het beoogde druk zetten, dat keer op keer mislukte. Fortuna Sittard was, zoals elke ploeg in Amsterdam, niet vol aanvallende intenties naar de hoofdstad gekomen. Toch voetbalden de Limburgers geregeld eenvoudig onder de druk van Ajax vandaan en creëerde het in de eerste helft twee grote kansen.

Frustraties

Wat na een week met de krakers tegen Lille en PSV een eenvoudige avond moest worden, werd zodoende een helft lang een avond vol frustraties. Met de afwezigheid van Hakim Ziyech, die al een tijdje kwakkelt met hamstringklachten en niet bij de wedstrijdselectie zat, verdween ook grotendeels het verrassende aspect uit het aanvalsspel.



Donny van de Beek, na een maand blessureleed terug in de basiself, begon vol energie aan de wedstrijd, maar kwam na de openingsfase lange tijd nauwelijks in het spel voor. Dat gold voor meer aanvallende spelers, waardoor het veldspel van de ploeg van Erik ten Hag voorspelbaar werd. Het meeste gevaar kwam vanaf links, waar Quincy Promes zich vol energie liet zien, maar in de eindfase aanvankelijk het vizier nog niet op scherp had.

Plan Huntelaar

Na rust stelde Ajax, en zeker ook Promes, flink orde op zaken. De Tadic-variant, met de Servische spits in de punt van de aanval had niet het gewenste effect, en dus was het tijd voor Plan Huntelaar. Met Van de Beek, die een linie zakte en naast Razvan Marin voor de verdediging ging spelen, kwam er na rust meer lijn in het aanvalsspel van de ploeg. Promes nam weer de plek van aanvallende middenvelder in, en wees Ajax vier minuten na rust alsnog de juiste weg. Voor de derde keer in acht dagen tijd zorgde de Amsterdammer daarmee voor de openingstreffer voor Ajax.



Daar bleef het voor hem niet bij. Met een hattrick zette Promes zijn goede vorm kracht bij. Afgewisseld met een doelpunt van Neres en een eigen doelpunt van Fortuna Sittard-invaller Cian Harries zorgde Ajax alsnog voor een ruime 5-0 overwinning.

Pover

De actuele situatie in de hoofdstad is na zeven competitieduels dan ook beduidend florissanter dan exact een jaar geleden. Destijds was Fortuna Sittard eveneens de zevende tegenstander in competitieverband. En had Ajax, net als nu, in de voorgaande duels tegen onder meer Vitesse, VVV, PSV (uit) en FC Emmen (thuis) gespeeld. De Amsterdammers hikten een jaar geleden al tegen een achterstand van liefst vijf punten aan ten opzichte van PSV, maar dat niet alleen. De ploeg liep ook al tien doelpunten achter. Het heden geeft een gelijk puntenaantal weer en een voorsprong van zes doelpunten. Het zijn cijfers die passen bij de huidige status van bij de regerend landskampioen, maar zeker nog niet voor een voldaan gevoel zorgen. Daarvoor maakte Ajax vanavond in grote delen van de wedstrijd een te povere indruk.

