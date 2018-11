Promes: Terugkomen na een 2-0 achterstand zegt iets over dit team

Oranje was ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk vooral in de eerste helft onherkenbaar. Promes: ,,We hadden moeite hoe de Duitsers anders speelden, met veel beweging.”



Bij een 2-0 achterstand was het in de slotfase alles of niets. Oranje trok naar voren en dat resulteerde in kansen. ,,We wisten dat we in de tweede helft één op één gingen spelen, want wij moesten wat forceren. Het ging daarom beter. Na Frankrijk waren we erop gebrand om het goed af te sluiten. En dat is gelukt.”