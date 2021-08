Prominente Feyenoord-aanhangers geloven hun ogen niet: ‘Potverdikke man, wat is dit mooi’

Een vroege vrijdagochtend op Scheveningen. Thuis voor de televisie is Lee Towers aangeschoven voor Feyenoord - Elfsborg. Een dag eerder had hij de wedstrijd ook al gezien, en gisteravond laat nog de herhaling. Maar nu, rond koffietijd, heeft de zanger alle gelegenheid om de negentig minuten nóg eens in zich op te nemen. ,,Potverdikke man, wat is dit mooi”, zegt de voormalig kraanmachinist, op een toon alsof hij het duel voor het eerst aan zich voorbij ziet trekken. ,,Die Guus Til, joh, wat brengt die gozer een fantastische energie in dit elftal. En wat te denken van Bryan Linssen. Dat is eigenlijk helemaal geen spits, weet je niet? Maar hij doet het toch maar, de klasbak. On-ge-loof-lijk, wat ben ik trots op die jongens.”