Promotiestress in Almere: tweede nederlaag op rij voor Almere City

Almere City stond voor aanvang van het duel in Helmond drie punten achter op nummer twee De Graafschap, dat wel twee wedstrijden meer gespeeld had. Het was dus zaak voor de ploeg van Ole Tobiasen om weer op gelijke hoogte te komen met de Superboeren. Daarvoor was echter wel een zege nodig op bezoek bij Helmond Sport. En die kwam er niet.