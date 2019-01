Promovendus Emmen bezorgt na PSV ook VVV flinke kater

De toeschouwers in De Koel moesten even naar adem happen na afloop van de wedstrijd VVV-FC Emmen. Negentig minuten lang vielen ze van de ene in de andere emotie. Eindstand na de vermakelijke ontmoeting: 2-3. Michael Chacon zorgde in blessuretijd voor de winnende treffer namens de Drenten.



Een prestatie van formaat van de gepromoveerde club, die eerder in de wedstrijd al een voorsprong nam. Dat was in de fase na rust toen Jafar Arias de Drenten op aangeven van aanvoerder Anco Jansen verrassend op een 1-2 voorsprong schoot. Niet veel later bracht Johnatan Opuku de Venlonaren echter alweer op gelijke hoogte. Scheidsrechter Christiaan Bax had enige tijd nodig om te bepalen of die treffer rechtsgeldig was. Uiteindelijk oordeelde hij op basis van VAR-beelden dat er geen overtreding aan vooraf was gegaan.