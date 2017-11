Pröpper fit genoeg voor oefeninterland tegen Schotland

De voormalig PSV'er is desondanks fit genoeg om morgen in actie te komen in het oude Pittodrie-stadion van Aberdeen, aan de noordoostkust van Schotland. Bondscoach Dick Advocaat werd de afgelopen dagen geconfronteerd met heel wat afmeldingen. Zijn selectie bestaat uit 22 spelers.

Pröpper miste de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. De Arnhemmer stond daarvoor tegen Bulgarije en Wit-Rusland in de basis en tekende in die wedstrijden bij elkaar voor drie doelpunten.