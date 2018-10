Pröpper meldt zich af voor Oranje met voetblessure

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de speler van Brighton & Hove Albion. De 27-jarige middenvelder won vrijdag met zijn Engelse ploeg van West Ham United (1-0). Pröpper werd tien minuten voor tijd gewisseld. De oud-speler van Vitesse en PSV had vorige maand een basisplaats in de laatste interland van Oranje, voor de Nations League in het Stade de France tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1). Dat betekende voor Pröpper zijn dertiende optreden in de nationale ploeg.



Zaterdag staat het treffen met Duitsland voor de Nations League op het programma en volgende week dinsdag volgt het oefenduel met België.