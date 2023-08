PSV-aanvaller Noa Lang geeft ‘supporter’ ludiek van katoen, na een ouderwetse hekelbrief

Volgens de schrijver heeft kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel meer karakter en moet Lang een voorbeeld aan hem nemen. Lang reageert er zelf ogenschijnlijk schouderophalend op en stuurt de schrijver via het sociale medium zelfs een hartje, met de tekst ‘jij ook veel succes dit seizoen’. Hij wil met PSV voor de 25ste keer landskampioen worden, zo deelt hij via een verkorte tekst mede. De boodschap werd op sociale media direct massaal gedeeld.

Sociale jongen

De brief is wel heel opmerkelijk, omdat Noa Lang bij PSV een bliksemstart heeft gemaakt en omdat er over hem louter positieve geluiden te horen zijn bij PSV. Trainer Peter Bosz noemde hem onlangs een heel sociale jongen in de groep, die het beste voor het team probeert te bewerkstelligen. Lang zelf stal vorige week na het winnen van de Johan Cruijff Schaal bijvoorbeeld de show, door een aantal kinderen bij de huldiging te betrekken. Hij was in die wedstrijd ook de uitblinker.