PSV-aanvoerder Luuk de Jong over ‘verschrikkelijk’ puntenverlies: ‘Dit doet pijn’

Luuk de Jong was zeer teleurgesteld het puntenverlies van PSV bij Vitesse (1-1) . De aanvoerder zag zijn ploeg na een bliksemstart nauwelijks meer in het ritme komen. ,,Dan creëer je gewoon te weinig.”

,,We komen hier om te winnen. Als dat niet gebeurt... verschrikkelijk", aldus De Jong bij ESPN. Dat PSV na de snelle voorsprong de wedstrijd uit handen gaf, lag volgens de spits aan slordigheid. ,,Ze drukken door en we worden slordig. Dat hebben we in de tweede helft ook zo gehouden. Daardoor komen we niet in ons ritme, moeten we veel op en neer rennen en word je ook vermoeid. Dan creëer je te weinig.”

Ondanks dat PSV volgens De Jong weinig kansen weg gaf, viel de 1-1 via een eigen doelpunt van Ibrahim Sangaré. ,,Bij zo'n standaardsituatie moet je scherp zijn. Als ‘ie er dan toch in gaat, weet je dat het moeilijk wordt. Maar ik kan wel blijven noemen wat niet goed was, maar het gaat om het resultaat, en dat doet het meeste pijn.”

Even later kreeg De Jong zelf nog uit een hoekschop een enorme kans op de 2-1, maar hij tikte de bal voor een leeg doel over. ,,Je ziet dat de bal vlak voor me stuitert. Hij komt daardoor net tegen mijn knie aan. Dat is gewoon een kutbal, maar moet er absoluut in.”

Xavi Simons tekende voor de openingstreffer, maar zag dat de mentaliteit in de ploeg daarna veranderen. ,,We dachten dat het wel goed ging komen. Die mentaliteit moet veranderen. Het zit me dwars dat we maar met één punt hier weg gaan, terwijl je 3 punten moet meenemen.” PSV is volgens Simons echter niet afgehaakt in de strijd om de titel. ,,We weten dat er nog 8 wedstrijden komen en we gaan er 100 procent voor vechten.”

