PSV aast op revanche tegen Rangers in play-offs Champions League: ‘Zin in, maar pas druk over maken als het zover is’

PSV-trainer Peter Bosz wilde het na het bereiken van de play-offs in de Champions League nog niet te veel over tegenstander Rangers FC hebben. ,,Daar heb ik zin in, maar daar gaan we ons pas druk over maken als het zover is. Eerst wacht nu Vitesse, in de eredivisie”, zei de coach van de Eindhovenaren na de zege van 3-1 op Sturm Graz in de derde voorronde tegen Veronica . PSV had de eerste ontmoeting al met 4-1 gewonnen.

PSV en Rangers stonden vorig seizoen ook al tegenover elkaar in de play-offs van de Champions League. De uitwedstrijd eindigde in 2-2, waarna het elftal van de toenmalige trainer Ruud van Nistelrooij het in het Philips-stadion liet liggen (0-1). PSV is dus uit op revanche. Dat is mogelijk omdat Rangers zich ontdeed van Servette FC.

Bosz was redelijk tevreden over wat hij dinsdag tegen Graz zag. ,,Er is ook een aantal dingen die beter moeten, maar dat is logisch. Maar om hier in hun stadion te domineren, waar het behoorlijk luid is en waar het veld niet optimaal was: dan vind ik dat we het behoorlijk gedaan hebben.”



De trainer van de Brabanders vindt dat PSV beter moet omgaan met spelhervattingen van de tegenstander. ,,Die moeten we beter verdedigen. De restverdediging moet beter. Sturm Graz werd eigenlijk alleen maar gevaarlijk wanneer ze de bal lukraak wegschoten.”

Geen Lang

Bosz kon het zich in Graz zelfs permitteren om Noa Lang aan de kant te houden. Hij kampte met lichte spierklachten. ,,Ik had van tevoren met hem afgesproken dat hij niet zou invallen als het niet nodig was. Dat moment heb ik nooit gevoeld, dat het nodig was”, vertelde Bosz. ,,Dat we dingen beter moeten doen, klopt wel. Iedere wedstrijd word ik weer wat wijzer en na zes weken heb ik het gevoel dat ik de ploeg redelijk goed ken.”



De coach had nog een compliment voor de aanhang van Sturm Graz en zeker ook die van PSV. ,,De supporters hebben er een mooie avond van gemaakt. Ook die van ons heb ik negentig minuten gehoord.”

