PSV - ADO Den Haag

Sc Heerenveen - Feyenoord

8:06 Feyenoord verschijnt om 14.30 uur met de borst naar voren aan de aftrap in het Abe Lenstra Stadion. De Rotterdammers maakten immers donderdag gehakt van Dinamo Tbilisi in het heenduel in de EL-voorronde. Maar Feyenoord is gewaarschuwd: Heerenveen won vorige week met dezelfde cijfers (4-0) bij Heracles. Mis niets in ons liveblog.