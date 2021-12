PSV als koploper de winterstop in na simpele zege op tien man Go Ahead

PSV gaat als koploper de winterstop in. De ploeg van trainer Roger Schmidt boekte in het laatste duel van 2021 een simpele zege (2-0) op Go Ahead Eagles, dat het duel met tien man eindigde na een rode kaart voor Joris Kramer. De voorsprong op naaste achtervolger Ajax is één punt.

Door Rik Elfrink



Na de verwachte zege op Go Ahead Eagles staat PSV opnieuw op een belangrijk kruispunt. Wat moet de clubleiding deze winter doen? De directie kan zich warmen aan het comfort van de koppositie in de eredivisie, maar tegelijkertijd is het balanceren op een dun koord. Zeker nu Ibrahim Sangaré de komende weken wegvalt door deelname aan de Afrika Cup, is het fundament weer een stukje brozer.

Er komen in de volgende weken meerdere spelers terug van blessures, maar eerder dit seizoen heeft bijvoorbeeld Davy Pröpper nog niet laten zien dat hij PSV veel verder kan helpen. Met name in de middelste linie zou de club een extra impuls kunnen gebruiken, iets waarvoor tot het einde van januari tijd is. Nadeel is wel dat PSV dan al een paar bepalende duels na de winterstop heeft afgewerkt.

Van trainer Roger Schmidt hoeft er niet al te veel gebeuren, terwijl hij in de zomer nog volop aandrong op versterkingen. De wijziging van zijn denkwijze komt vooral omdat de selectie in de breedte sterker is dan ook hij in de zomer moet hebben gedacht. In de meeste wedstrijden in de eredivisie kan PSV prima uit de voeten met spelers als Érick Gutiérrez, Ritsu Doan en Mauro Júnior, om maar een voorbeeld te noemen. De huidige linksback heeft Philipp Max zelfs uit de basis verdrongen en dat is een knappe prestatie van de Braziliaan.

Mauro Junior omspeelt Boyd Lucassen van Go Ahead.

PSV mist echte goalgetter

Ook donderdagavond tegen de middenmoter uit Deventer was Mauro een van de betere PSV’ers. Het werd snel 1-0 voor PSV dankzij een afstandsschot van Philipp Mwene, maar daarna miste de brigade van Schmidt de ene na de andere kans. Met name Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius mochten het zich aanrekenen dat Schmidt niet sneller rustig op zijn stoel kon zitten.

PSV mist een échte goalgetter, is dit seizoen al vaker opgevallen. Tegelijkertijd komen de goals wel van alle kanten en hebben nu al tien PSV-spelers in de eredivisie drie of meer goals achter hun naam staan. Nu was het dus weer Mwene, die de afgelopen weken al liet zien over scorend vermogen te beschikken en de eerste PSV-verdediger sinds Ronald Koeman is die drie duels op rij heeft gescoord.

Ondanks het gegeven dat PSV een telraam nodig heeft voor het aantal doelpuntenmakers, moet de efficiëntie na de winterstop omhoog om in de race met Ajax en misschien ook Feyenoord de regie te houden. Schmidt klaagde afgelopen weekend na het duel met RKC al over een gebrek aan doortastendheid bij de goal.



Misschien is Maxi Romero na de winter wel een wapen waarop niet meer gerekend was. De Argentijn kwam twintig minuten voor tijd in het veld en na goed doorzetten leverde hij een voorzet waaruit Gakpo simpel de 2-0 kon aantekenen, op dat moment stond Go Ahead met tien man omdat Joris Kramer na tussenkomst van de VAR van het veld was gestuurd.

PSV is geen ploeg die symbool staat voor het gezegde ‘waarom moeilijk doen als het makkelijk kan’. Nee, het is eerder andersom, maar toch valt de schade na achttien duels in de eredivisie reuze mee. De schade na de klappen tegen Ajax en Feyenoord is weggepoetst door tegen ‘de kleintjes’ wel te leveren. Dat het allesbehalve simpel ging, betekende niet dat de zege niet verdiend was. De ploeg die Ajax eerder dit seizoen in Amsterdam pijn deed (0-0), had deze avond geen moment uitzicht op iets tastbaars.

