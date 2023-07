PSV begint jacht op Champions League-ticket tegen Sturm Graz, ook lotingnieuws voor AZ en Twente

De winnaar van het tweeluik gaat naar de play-offs van het hoofdtoernooi. Wie deze play-off wint, mag naar de groepsfase en verdient een enorme berg geld. PSV kan in de Champions League bij plaatsing voor de groepsfase minimaal 35 tot 40 miljoen euro opstrijken en bij goede prestaties nog veel meer.

PSV speelt op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus eerst thuis tegen Sturm Graz, de return in Oostenrijk is een week later. De play-offs vinden daarna plaats op 22 en 23 augustus, met een return op 29 of 30 augustus.

Vorig jaar en in 2021 won PSV de voorrondes in de Champions League, maar ging het mis in de play-offs. Twee jaar geleden tegen Benfica en in 2022 was Rangers FC nipt te sterk voor PSV. De Eindhovenaren kunnen Rangers FC ook dit jaar tegenkomen in de play-offs. Daarin is ook het Portugese Braga een potentiële opponent.

AZ en FC Twente

Ook AZ kreeg lotingnieuws, al weet de ploeg van trainer Jansen nog niet helemaal waar het aan toe is. De Alkmaarders zijn in de derde voorronde van de Conference League gekoppeld aan FK Sutjeska (Montenegro) of FC Santa Coloma (Andorra). Die ploegen moeten het nog tegen elkaar opnemen. De winnaar van die dubbele ontmoeting stuit op de Alkmaarders.

FC Twente moet eerst zelf nog de eerste horde nemen voordat het aan de derde voorronde van de Conference League mag deelnemen. Als deze en volgende week wordt afgerekend met het Zweedse Hammarby IF, dan wacht in de derde voorronde Kecskeméti TE uit Hongarije of het Letse Riga FC.

