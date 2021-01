PSV bekert met pijn en moeite verder ten koste van Volendam

PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker. In Volendam was de ploeg van Roger Schmidt met 0-2 te sterk voor de plaatselijke trots, maar werd het in de eerste helft overklast door de nummer 7 uit de Keuken Kampioen Divisie. In de tweede helft herstelde PSV zich net op tijd.

PSV en het bekertoernooi? Het is de laatste jaren geen al te gelukkige combinatie. De eerste helft tegen FC Volendam had dinsdagavond ook verdacht veel weg van eerdere zeperds tegen eerstedivisieclubs. De Eindhovenaren struikelden recent nog over Roda JC (2015), RKC (2018) en NAC (2020) en leken in het winderige Volendam weer op weg naar een blamage.



Eén man beperkte de schade voor de ploeg van Roger Schmidt. En dat was bekerdoelman Lars Unnerstall, die PSV met uitstekend keeperswerk op de been hield. Zijn beste redding verrichtte hij op slag van rust; Ibrahim Sangaré verprutste de bal, waarna Alex Plat móést scoren, maar het lange lijf van Unnerstall trof. Eerder hadden onder meer Nick Doodeman en Boy Deul al moeten scoren, PSV was dan ook opgelucht dat het met 0-0 de rust in ging.

En dat lag niet in de lijn der verwachting; PSV speelde met een sterke opstelling tegen FC Volendam. Olivier Boscagli bleef wel achter in Eindhoven, verder waren ook Mario Götze, Nick Viergever, Marco van Ginkel en Cody Gakpo er nog niet bij tegen de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. Toch was PSV geen schim van de ploeg die het kan zijn, al had Mauro Júnior na een halfuur nog wel een grote kans op 0-1, maar zijn inzet miste precisie.

Madueke breekt de ban

PSV deed na rust al snel wat FC Volendam naliet: scoren. Het was Noni Madueke die na een goede onderschepping van Sangaré met een bekeken boogbal de score in de 51ste minuut opende. Daarna kwam PSV niet meer in de problemen, ook omdat het beste bij FC Volendam er wel vanaf was. Het was Denzel Dumfries die de eindstand vanaf de stip uiteindelijk op 0-2 bepaalde.

En dus zit PSV bij de laatste acht, net als Vitesse (2-1 winst op ADO) en Excelsior (zege na strafschoppen bij MVV). De kwartfinales staan gepland voor de tweede week van februari.

