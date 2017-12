PSV bereikt kwartfinale na zege op VVV PSV is er na een matige eerste helft alsnog in geslaagd de kwartfinales van het bekertoernooi te bereiken. Na een achterstand kon de ploeg van Phillip Cocu vlak voor rust en in de tweede helft alsnog uitlopen naar een vrij simpele zege: 4-1.



Het gehele wedstrijdverslag vind je hier.







Mail M 0

Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Tijd LIVEBLOG

90' DOELPUNT! Het slotakkoord is van Isimat. PSV wint met 4-1 en bekert verder. 90' Een opperbeste sfeer in de slotminuut van dit bekerduel van PSV. Arias schiet nog een keer naast, maar dat mag de pret op de tribunes niet drukken. Nog drie minuten blessuretijd. 87' Bart Ramselaar wordt vervangen door Derrick Luckassen 88' Het schot van Leemans valt op het dak van het doel, via een Eindhovens been. De hoekschop is ongevaarlijk. 88' VVV mag nog een keer aanleggen voor een vrije trap, Leemans staat klaar. Luckassen mag ondertussen in het veld komen om de voorsprong te verdedigen. 87' PSV ruikt de kwartfinale van de beker en moet nog vier minuten (+ extra tijd) overleven om door te zijn. 83' Vito van Crooy wordt vervangen door Kelechi Nwakali 80' Jonathan Opoku wordt vervangen door Etienne Amenyido 80' DOELPUNT! Een schitterende actie van Hirving Lozano die vanaf de linkerflank naar binnenkomt en de bal de korte hoek in ramt. PSV met één been in de kwartfinale: 3-1. 78' Toch een opleving van VVV. Tissoudali schiet de bal naast na een vlotte combinatie in het Eindhovense strafschopgebied. 77' De invalbeurt van Pereiro lijkt PSV geïnspireerd te hebben. Het heft is volledig in Eindhovense handen. 74' Luuk de Jong bijna met zijn tweede. Uit een corner schiet de opgeleefde aanvaller de bal rakelings naast! 72' Terwijl de supporters er steeds meer een ouderwetse cupsfeer van maken, heeft PSV de wedstrijd volledig in handen. Het plan van VVV lijkt ontwricht. 69' Steven Bergwijn wordt vervangen door Albert Gudmundsson 70' Lozano! Een prachtige actie van de 'Chucky' die tegenstander Promes uitkapt, maar vervolgens wild overschiet. 67' DOELPUNT! Uit een mooie vrije trap van Pereiro schiet Marco van Ginkel prachtig met zijn linkerbeen raak. PSV leidt: 2-1. 66' Daar sluipt VVV wederom geruisloos richting het doel van Zoet die adequaat reageert en de bal net voor Vito van Crooij wegwerkt.

Voorbeschouwing

In aanloop naar de bekerwedstrijd laat Cocu zijn licht schijnen over de veelbesproken Zuid-Amerikaanse aanvaller Romero.

VVV bereikte de kwartfinale voor het laatst in 1995/1996, waarin ze werden uitgeschakeld door Roda JC. PSV (met Cocu) won in hetzelfde seizoen de beker.

De man in vorm bij VVV is Clint Leemans. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van PSV, voordat hij naar Venlo verhuisde. Damian van Bruggen wordt door VVV van PSV gehuurd. Beide spelers starten in de basis.

VVV-trainer Maurice Steijn ziet in de toekomst Clint Leemans wel bij PSV terugkomen.

PSV kreeg dit seizoen nog geen doelpunt tegen in de beker. Alleen in 1998/1999 kreeg PSV in zijn eerste 3 bekerwedstrijden geen doelpunt tegen.

Eerder dit seizoen hebben beide clubs elkaar ontmoet in de eredivisie. In Venlo eindigde de wedstrijd in een 2-5 overwinning voor PSV. Locadia, Pereiro, Schwaab, Mauro Júnior en opnieuw Pereiro scoorden voor de Eindhovenaren. Leemans en Hunte scoorden voor VVV.





PSV verloor sinds 1958 niet van VVV-Venlo in eigen huis in alle competities. In de laatste bekerontmoeting tussen deze ploegen (27 november 1996) speelde Phillip Cocu voor PSV, dat met 1-2 won.

Opstelling: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel (C), Hendrix, Ramselaar, Lozano, De Jong, Bergwijn.

Cocu handhaaft het basiselftal dat afgelopen weekend won van ADO Den Haag (3-0).