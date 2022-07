PSV blij met binnenhalen Jarrad Branthwaite: ‘Hij voldoet aan al die eisen’

Branthwaite kan links centraal in de verdediging spelen en dat was een positie waarop PSV in de afgelopen periode kwetsbaar was. „Omdat Olivier Boscagli minimaal tot de winterstop niet in actie kan komen, wilden we een linksbenige centrale verdediger met kwaliteit op huurbasis aan de selectie toevoegen”, zegt directeur voetbalzaken John de Jong. „Jarrad voldoet aan al die eisen. Het is een speler met veel lengte en hij is fysiek sterk.