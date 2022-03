PSV blijft in spoor van Ajax na kleine overwinning in Utrecht

PSV heeft zondag goede zaken gedaan door de lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht te winnen: het werd door een doelpunt van Eran Zahavi en prima keeperswerk van Joël Drommel 0-1 in De Galgenwaard. Daardoor is het verschil met koploper Ajax weer teruggebracht tot twee punten.

Het was in De Galgenwaard zeker ook de wedstrijd van Drommel. De doelman van PSV kreeg dit seizoen flink wat kritiek, maakte ook de nodige fouten, maar zondag stond hij er op een moment dat het echt moest. PSV had het de eerste 50 minuten namelijk lastig tegen het gehavende FC Utrecht, dat door een coronagolf liefst zeven vaste krachten miste.

De thuisploeg kreeg voor rust ook mogelijkheden, met name Remco Balk had meer kunnen doen, maar na een halfuur snoepte Drommel met een puike ingreep de bal van de spits af. Daarmee behoedde hij PSV voor een achterstand, de Eindhovenaren kwamen zelf niet tot veel kansen. Armando Obispo was met een kopbal uit een corner nog het dichtst bij de 0-1.

Veerman valt in

Maar die viel voor rust niet en dus besloot de jarige Roger Schmidt om Joey Veerman er na rust in te brengen. De Volendammer startte net als Noni Madueke op de bank, Ritsu Doan en Eran Zahavi stonden in de basis. Ook mét Veerman had PSV het nog even lastig na rust: zeker toen Mike van der Hoorn hard op doel kopte uit een corner, maar weer redde Drommel fraai.

Een paar minuten die ingreep greep PSV zelf de leiding. Cody Gakpo deed er eerst alles aan om de bal binnen te houden, combineerde met Philipp Max en bood Zahavi vervolgens een niet te missen kans: 0-1. De Israëliër scoorde alweer voor de vierde wedstrijd op rij namens PSV.

Vanaf dat moment had PSV ook de controle, maar de ploeg verzuimde om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Daardoor bleef het spannend, maar PSV hield stand.

In de nek hijgen

Het bleef bij 0-1, waardoor de Eindhovenaren nummer één Ajax in de nek blijven hijgen: het verschil is nu weer twee punten. En de Amsterdammers spelen volgende week in eigen huis tegen nummer 3 Feyenoord, terwijl PSV dan thuis tegen laagvlieger Fortuna Sittard speelt.

