'PSV blijft voldoende scoren, en wordt kampioen'

Alle achttien clubs komen vandaag aan bod. Beginnend met de huidige nummer achttien van de ranglijst (Roda JC) en eindigend met koploper PSV. Dit artikel zal gedurende de dag telkens worden aangevuld.

PSV

Prognose Maarten Wijffels, 3de. Staan nu: 1ste. Nieuwe prognose: Kampioen.

PSV heeft in de eerste seizoenshelft twee dingen sneller voor elkaar gekregen dan gedacht. Na het vertrek van dragende spelers zoals Guardado, Moreno en Pröpper is een nieuwe pikorde gevormd onder leiding van de nieuwe aanvoerder Van Ginkel en keeper Zoet. Daarnaast kan PSV al vanaf de eerste speeldag rekenen op een permanente doelpuntenstroom. Vorig seizoen eindigden nog liefst tien wedstrijden in een gelijkspel en konden ze in Eindhoven soms nog wel drie uur doorvoetballen zonder te scoren. Nu is de balans halverwege: slechts één remise, en dat was ook nog een onwaarschijnlijke 3-3 in Groningen. PSV zal ook na de winterstop voldoende scoren om driekwart van zijn competitieduels te winnen. Daarom worden zij kampioen.

Maarten Wijffels, clubwatcher PSV

Volledig scherm PSV-spelers Luuk de Jong en Junior Mauro tijdens een trainingskamp in Florida. © ANP

Ajax

Eerste prognose Daniël Dwarswaard, 1ste. Staan nu: 2de. Nieuwe prognose: 1ste.

Algemeen directeur Edwin van der Sar legt zijn eigen lot in handen van de nieuwe trainer Erik ten Hag. Toen de coach geconfronteerd werd met de uitspraken van zijn directeur zei hij gevat: ,,Dan heeft hij veel vertrouwen in mij.'' Een uitspraak met een knipoog, maar bij Ajax telt niets minder dan titel. Ajax won de eerste seizoenshelft alle toppers die het speelde, maar was storend laconiek in sommige wedstrijden tegen kleinere ploegen. Die misplaatste gemakzucht zorgt voor een achterstand van vijf punten op koploper PSV. De komst van Ten Hag heeft iedereen binnen de selectie op scherp gezet. Ten Hag accepteert geen vrijblijvendheid. Precies daarom wordt de beste selectie van Nederland nog kampioen.

Daniël Dwarswaard, clubwatcher Ajax

Volledig scherm Erik ten Hag op de training.

AZ

Eerste prognose Nik Kok, 6de. Staan nu: 3de. Nieuwe prognose: 4de

Dat AZ geloofde in de talenten van wie de buitenwereld ‘het allemaal nog maar even moesten zien’ verdient een groot compliment. Want supertalenten waren Teun Koopmeiners en Guus Til nooit. De kracht van AZ zit ‘m dit seizoen sowieso in het onverwacht frisse. Waar aanwinst Fredrik Midtsjø moeiteloos meedraait en spits Weghorst zich manifesteert als een onvermoede leider. Dat wisten we allemaal nog niet in augustus, toen AZ zo rustig bleef op de transfermarkt terwijl het net zo’n teleurstellend seizoen achter de rug had. Om derde te blijven zal AZ vooral Feyenoord van zich af moeten houden is de verwachting en uiteindelijk gaat dat nét niet lukken omdat een traditionele topclub, nu gevrijwaard van Champions League-besognes, nu eenmaal een langere adem heeft. Tenzij de beoogde aanwinst Oussama Idrissi, AZ weer in evenwicht brengt. In de eerste seizoenshelft speelde de club van trainer John van den Brom met op rechts hangend Joris van Overeem. Met twee echte buitenspelers is AZ straks misschien nóg gevaarlijker.

Nik Kok, clubwatcher AZ

Volledig scherm Wout Weghorst. © Pro Shots

PEC Zwolle

Eerste prognose Johan Inan, 13de. Staan nu: 4de. Nieuwe prognose: 6de

We voorspelden in augustus al dat PEC Zwolle in tegenstelling tot vorig jaar gevrijwaard zou blijven van degradatiezorgen. De reden: meer clubjongens in de selectie en het aantal – vaak minder toegewijde - huurlingen werd bewust beperkt. ,,We hebben meer teamplayers'', zag aanvoerder Bram van Polen toen al. De potentie van de groep werd er tactisch en fysiek volledig uitgeperst door de ervaren staf, die er een frivole, avontuurlijke en onvermoeibare ploeg van maakte die voor de winterstop al vijf achterstanden wist om te buigen naar een overwinning. Maar de vierde plek? Die hadden wij natuurlijk net als de club zelf niet zien aankomen. Vorige week werd in Spanje de doelstelling – lees: ambitie - alvast bijgesteld: PEC wil na directe handhaving via de play-offs of de KNVB-beker Europa in. Daarvoor ligt de revelatie door een kwartfinaleplek tegen AZ en een nog altijd intact gehouden spelersgroep, goed op koers. Maar als je met de smalste selectie tussen subtoppers als AZ, Feyenoord en Utrecht nog op twee fronten actief bent, is de kans natuurlijk ook groot dat zij je na een lange rit net bij je ultieme droom zullen weghouden.

Johan Inan, clubwatcher PEC Zwolle

Volledig scherm Bram van Polen. © ANP Pro Shots

Feyenoord

Eerste prognose Mikos Gouka, 1ste. Staan nu: 5de. Nieuwe prognose: 3de

Die landstitel van mei 2017? Die was vergeten, geparkeerd en naar de achtergrond gedreven. Ze riepen het in koor in de Kuip. Er was honger, een niet te stillen honger naar succes. En om de extra belasting van de Champions League op te kunnen vangen werd er meer dan ooit geïnvesteerd in de spelersgroep. Technisch directeur Martin van Geel gaf afgelopen zomer 26,5 miljoen euro uit tegenover PSV 13,5 en Ajax 18,5. De Johan Cruijff Schaal werd gewonnen, de jacht op prolongatie van de landstitel was geopend. Ook ik was overtuigd, ook al omdat de concurrentie er niet sterker op leek geworden. Maar de praktijk? De honger leek verdwenen, er was blessureleed, de klappen die de ploeg kreeg in de Champions League dreunden te lang na. Maar ook leken de staf, de spelers en de directie nog met de armen in de lucht te lopen na die titel in mei. Nu zijn ze terug op aarde, maar de schade is te groot. De titel is uit zicht, plek drie lijkt nu het meest reëel.

Mikos Gouka, clubwatcher Feyenoord

Volledig scherm Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens het trainingskamp van de Rotterdamse voetbalclub in Spanje. © ANP

FC Utrecht

Eerste Prognose Ard Schouten, 5de. Staan nu: 6de. Nieuwe prognose: 6de

FC Utrecht staat, hoewel het vanwege de wissel die de Europese tour op de selectie trok wisselvallig speelde, keurig zesde. Met zicht op de top-5. En op een play-off-plek dus. Gelijk aan de doelstelling die voor het voetbaljaar werd gesteld. Of Utrecht is staat is dit vast te houden of zelfs omhoog te kijken, valt lastig te voorspellen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de trainerswissel tijdens het kerstreces. Erik ten Hag kreeg altijd na de winterstop de schwung in zijn ploeg na langdurig kneedwerk. Wat de hand van Jean-Paul de Jong gaat zijn, moet blijken. Hij heeft eerst een selectie voor zich te winnen, nadat er twijfels rezen of hij wel de geschikte nieuwe trainer zou zijn. En wat als Zakaria Labyad vertrekt? Voor Ten Hag kwamen spelers met een krasje graag naar Galgenwaard. De Jong heeft de status van trainer die spelers beter maakt nog niet. Dat kan van invloed zijn op het kaliber spelers dat wil komen.

Ard Schouten, clubwatcher FC Utrecht

Volledig scherm Jean-Paul de Jong. © ANP

ADO Den Haag

Eerste prognose Yorick Groeneweg, 11de. Staan nu: 7de. Nieuwe prognose Wietse Dijkstra: 8ste

Nee, dat ADO Den Haag de winterstop inging als de nummer zeven van de eredivisie hadden we bij het AD niet verwacht. Maar ook voor iedereen bij de club zelf kwam die hoge klassering halverwege natuurlijk als een verrassing. Bij ADO voelen ze zich dan ook niet geroepen om de doelstelling – eindigen tussen de 9de en 12de plaats – nu al bij te stellen. Pas als de club in maart nog altijd zevende staat, kan er eens worden gepraat over de play-offs. Die voor Europees voetbal welteverstaan, want ADO gaat niet in degradatiegevaar komen. Is de Haagse voorzichtigheid terecht? Ja. Toen deze krant begin augustus de 11de plek van afgelopen seizoen ‘een realistische doelstelling’ noemde, moesten Nasser El Khayati en Wilfried Kanon nog tekenen. En ook nu is nog de vraag: hoe ziet de selectie van ADO er na 31 januari eigenlijk uit? Is El Khayati te behouden? Wordt en blijft Kanon helemaal fit? De ploeg van trainer Fons Groenendijk is tot veel in staat gebleken, maar dan moet wel alles kloppen.

Wietse Dijkstra, clubwatcher ADO Den Haag (werd aan begin van seizoen vervangen door Yorick Groeneweg)

Volledig scherm Abdenasser El Khayati in duel met Oguzhan Ozyakup van Besiktas. © Photo News

Vitesse

Eerste prognose Lex Lammers, 4de. Staan nu: 8ste. Nieuwe prognose: 6de

Vitesse moet een inhaalrace inzetten. De Arnhemse club heeft in de eerste helft van de competitie onder de maat gepresteerd. Voor de eredivisionist waren de lasten van de Europa League groter dan de lusten. Na een sterke start sloeg de vermoeidheid toe en ontstond een winterse worsteling. De laatste zeven competitieduels leverden slechts zes punten op. Vitesse zakte zo naar plek acht in de eredivisie. Iedereen in Arnhem baalde en snakte naar de winterstop. Op Alexander Büttner na keerde alles na de jaarwisseling weer fris en fruitig terug. Zonder de verplichtingen in Europa én de KNVB-beker moet nu de weg omhoog worden ingeslagen. De kwaliteit is daartoe zeker aanwezig. Maar het wordt een hele toer om AZ of PEC Zwolle nog in te halen. Het is daarbij de vraag welke invloed het aanstaande vertrek van Henk Fraser (na dit seizoen) heeft in Arnhem. Alles draait om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Lex Lammers, clubwatcher Vitesse

Volledig scherm Henk Fraser. © Nico Brekelmans

sc Heerenveen

Eerste prognose Nik Kok: 8ste. Staan nu: 9de. Nieuwe prognose: 10de

Heerenveen handhaaft zich nu nog in het linkerrijtje door een goede seizoenstart, maar feitelijk is het verval al ingezet. In oktober, november en december presteerde de club zo slecht dat de positie van trainer Jurgen Streppel zelfs onder druk is komen te staan. De voortekenen voor de tweede seizoenshelft zijn dan ook niet bijster positief. Al moet gezegd worden dat Arber Zeneli dan weer terugkeert van een langdurige blessure. De Kosovaarse buitenspeler was de beste Heerenveen-speler van de eerste seizoenshelft. Een adequate vervanger voor hem blijkt er in de selectie niet te zijn. Met aanwinst Dave Bulthuis probeert de club het nijpende linksbackprobleem op te lossen. Maar met alweer sluimerende bestuursperikelen op de achtergrond lijkt dit seizoen de bevestiging te worden van het feit dat Heerenveen al enige jaren geen subtopper meer is in de eredivisie.

Nik Kok, clubwatcher sc Heerenveen

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad vindt dit seizoen het doel veel moeilijker dan een jaar eerder. © Getty Images

VVV-Venlo

Eerste prognose Dennis van Bergen, 18de. Staan nu: 10de. Nieuwe prognose 14de.

VVV is natuurlijk dé verrassing van dit seizoen. Al helemaal als je de ongeschreven regel volgt dat een club ongeveer eindigt op de plek, waar het gezien de begroting thuishoort. In dat geval moeten de Venlonaren dit seizoen alsnog laatste worden. Maar zo ver zal de ploeg van Maurice Steijn niet zakken. Daarvoor zit zijn elftal te goed in elkaar met stabiele krachten als doelman Lars Unnerstall, Clint Leemans, Ralf Seuntjens en Lennart Thy, de spits die kort voor de winterstop prompt begon te scoren. Nog een puntje of twaalf heeft VVV nodig om dit seizoen rechtstreeks in de eredivisie te blijven. En het lijdt geen twijfel dat de Noord-Limburgers die gaan halen. Zeker nu de club zich onlangs versterkte met Romeo Castelen, voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, HSV en het Nederlands Elftal. Een positie in de middenmoot, zoals nu, is te veel gevraagd. Maar VVV eindigt ongetwijfeld boven de streep.

Dennis van Bergen, clubwatcher VVV-Venlo

Volledig scherm De boomlange Ralf Seuntjens draait weg bij Karim el Ahamdi. © Pim Ras Fotografie

Heracles Almelo

Eerste prognose Fardau Wagenaar, 10de. Staan nu: 11de. Nieuwe prognose: 10de

Bij Heracles weet je elk seizoen een ding zeker: het team heeft tijd nodig om in elkaar te vallen en stabiel te worden. Jonge spelers krijgen bij Heracles de tijd om te groeien, zich te ontwikkelen, een basisplaats te bemachtigen en verkocht te worden. Afgelopen zomer vertrokken vijf basisspelers, daar kwam over het algemeen jong talent voor terug. Dan kun je niet verwachten dat de ploeg meteen weer in elkaar valt, zoiets kost tijd en is het lot van een kleine club. Heracles pakte thuis 18 punten, uit slechts twee. Dat moet beter in de komende maanden. Het team raakt wel steeds beter op elkaar ingespeeld. Als het minder getergd wordt door blessures, uit wat meer geluk krijgt en Brandley Kuwas weer meer in vorm raakt, eindigt het elftal ook dit seizoen in de middenmoot. Net niet een plekje in de play-offs, maar rond plek tien.

Fardau Wagenaar, clubwatcher Heracles Almelo

Volledig scherm Brandley Kuwas, de sterspeler van Heracles, in duel met Moreno Rutten van VVV-Venlo. © ANP Pro Shots

Excelsior

Prognose Tim Niemantsverdriet, 16de. Staan nu: 12de. Nieuwe prognose: 14de.

Dat Excelsior boven verwachting presteert, je kunt het inmiddels amper nog een verrassing noemen. Elk seizoen is degradatie een uiterst reële dreiging voor de kleinste club van de eredivisie (qua stadion, toeschouwersaantallen), en elk seizoen bewijzen de Rotterdammers dat het nog een beetje beter kan dan het jaar ervoor. Ook nu weer. Sinds 1982-’83 presteerde Excelsior niet meer zo goed in de eerste seizoenshelft. Met 21 punten in de eerste achttien wedstrijden lijkt het op weg naar een vijfde achtereenvolgende seizoen eredivisie, wat de evenaring van een clubrecord zou betekenen.

Aanvallend is het allemaal niet eens zo indrukwekkend. Excelsior leunt voor zijn doelpunten op counters, dode spelmomenten en de oprispingen van Luigi Bruins, omdat het er zelden in slaagt een verzorgde aanval van achteruit op te zetten. Trainer Mitchell van der Gaag, zelf oud-verdediger, heeft de defensieve organisatie dit seizoen echter uitstekend staan. Zijn ploeg is in staat om een wedstrijd kapot te spelen. Niet leuk voor de (neutrale) toeschouwer, wel effectief: qua tegengoals staat Excelsior (27 stuks) zelfs op de achtste plaats. Als het dat in de tweede seizoenshelft vast kan blijven houden, hoeft de club zich geen zorgen te maken.

Tim Niemantsverdriet, clubwatcher Excelsior

Volledig scherm Luigi Bruins namens Excelsior in duel met FC Utrecht-speler Giovanni Troupee. © ANP Pro Shots

FC Groningen

Eerste prognose Sander de Vries, 8ste. Staan nu: 13de. Nieuwe prognose: 11de

Zo slecht als vorig seizoen startte FC Groningen niet, maar ook deze jaargang duurde het bijzonder lang voordat het elftal van Ernest Faber de onderste regionen had verlaten. De positie van de trainer wankelde na nederlagen in oktober tegen achtereenvolgens Willem ll, Roda JC en Sparta. De selectie was geen team en spelers ontbeerden zelfvertrouwen. De ommekeer kwam in december, de maand waarin de Groningen acht punten pakten. Daardoor mikt de ‘Trots van het Noorden’ nog altijd op de play-offs voor Europees voetbal.

Sander de Vries, clubwatcher FC Groningen

Volledig scherm FC Groningen-speler Mimoun Mahi in duel met Sparta speler Sander Fischer. © ANP Pro Shots

Willem II

Eerste prognose Wilber Hack, 12de. Staan nu: 14de. Nieuwe prognose: 12de

Willem II doet het aanvallend zelfs boven verwachting, maar laat verdedigend veel te veel steken vallen. Daarom presteert de ploeg nog onder de verwachtingen. Pas onlangs zijn er back-ups gehaald voor de links- en rechtsbackpositie. De trainer krijgt daardoor wat meer mogelijkheden. Je mag verwachten dat het verdedigend stabieler wordt. De verschillen op de ranglijst zijn nog niet zo groot. Als Willem II wat minder fouten gaat maken, is een twaalfde plaats nog steeds een heel reële optie.

Wilber Hack, clubwatcher Willem II

Volledig scherm Bartholomew Ogbeche en Fran Sol van Willem II. © Geert van Erven/Soccrates

NAC Breda

Eerste prognose Yadran Blanco, 14de. Staan nu: 15de. Nieuwe prognose: 14de

Uit de beker geknikkerd door Achilles’29, vier dagen later een historische zege tegen Feyenoord. De eerste competitiezege ooit in De Kuip. Met 0-8 afgedroogd door Ajax, vlak voor Kerst overtuigend en met goed aanvallend voetbal FC Utrecht verslagen. De eerste seizoenshelft van NAC wordt gekenmerkt door hoge pieken en diepe dalen. Een beetje zoals verwacht met een jonge en onervaren ploeg waarin het onderlinge kwaliteitsverschil soms erg groot is.

De aanhoudende keeperskwestie is het grootste probleem van de Bredase club. Waar de Manchester City-huurlingen Jose Angeliño, Manu García en Thierry Ambrose in elke linie indruk maken in de eredivisie, hebben de schutterende doelmannen de ploeg van Stijn Vreven zeker vier tot zeven punten gekost. NAC won vier van de achttien wedstrijden, staat net boven de streep, maar slaagde er tegelijkertijd niet in om een duel van de onderste vijf teams te winnen. Als dat na de winterstop wel gaat lukken, moet NAC zich rechtstreeks kunnen handhaven.

Yadran Blanco, clubwatcher NAC Breda

Volledig scherm Linksback Angelino speelde een sterke eerste seizoenshelft bij NAC. © Pro Shots

FC Twente

Eerste prognose Leon ten Voorde: 13de. Staan nu: 16de. Nieuwe prognose: 15de

Saillant detail: op het moment dat René Hake op straat werd gezet, stond FC Twente keurig…dertiende! Wat dat betreft zou je met een knipoog kunnen vaststellen dat de actie van technisch directeur Jan van Halst ook deze prognose flink onder druk heeft gezet. Hake pakte uit 8 duels 6 punten, zijn opvolger Gertjan Verbeek? Juist ja: Hij heeft na 8 wedstrijden dezelfde karige oogst. Je kunt een serie wedstrijden niet 1 op 1 met elkaar vergelijken, maar zou het in dit geval niet vooral met de beperkte kwaliteit van de spelersgroep te maken hebben dat Twente een heuse degradatiekandidaat is? Bijna niemand van de 13 gehaalde spelers in de zomer rendeert en dat is veelzeggend. Twente wacht de komende maanden een hels karwei. Gertjan Verbeek moet de historische nummer 4 van Nederland, die nog altijd een begroting heeft van 29 miljoen euro en elke wedstrijd duizenden mensen op de been brengt, van de ondergang redden. Maar kijk naar het programma van de komende weken en huiver: Roda JC-uit, PSV-thuis, Heerenveen-uit, AZ-thuis, Ajax-uit. Ga er maar aan staan. In Enschede zit de druk er meteen vol op.

Leon ten Voorde, clubwatcher FC Twente

Volledig scherm FC Twente-trainer coach Gertjan Verbeek feliciteert zijn spelers na de wedstrijd tegen NAC Breda. © ANP Pro Shots

Sparta

Eerste prognose Dennis van Bergen, 14de. Staan nu: 17de. Nieuwe prognose: 15de.

Dick Advocaat heeft behoorlijk wat van de voetbalwereld gezien, maar zo pover als op Het Kasteel zag hij het nog maar zelden. ‘Doods’, noemde de onlangs als vervanger van de ontslagen Alex Pastoor aangestelde vakman het elftal van Sparta zelfs. Het elftal van de Spangenaren herbergt heus wel talent met jongens als Deroy Duarte en Sherell Floranus. Alleen: over de hele linie is er door Pastoor te veel kwantiteit en te weinig kwaliteit gehaald. Met een zorgwekkende zeventiende plaats tot gevolg. Vandaar dat Advocaat en technisch adviseur Leo Beenhakker deze weken druk zijn met reparatiewerkzaamheden. Van AZ kwamen de aanvallers Dabney Dos Santos en spits Fred Friday, verdediger Yigithan Güveli kwam over van het Turkse Fenerbahce en de verwachting is dat er snel nog meer nieuwelingen volgen. Of het genoeg is om in de eredivisie te blijven? Onze prognose: ja. Dankzij Advocaat, die daarmee een topprestatie zou leveren.

Dennis van Bergen, clubwatcher Sparta

Volledig scherm Sparta-trainer Dick Advocaat. © ANP

Roda JC

Eerste prognose Dennis van Bergen, 15de. Staan nu: 18de. Nieuwe prognose: 18de

Het klinkt eigenlijk best gek voor een club waar het woord crisis zo ongeveer is uitgevonden. Maar ondanks de troosteloze laatste plaats op de ranglijst, lijkt het zowaar eens rustig bij Roda JC. Alle credits daarvoor naar technisch directeur Harm van Veldhoven, die nu eens níet een trainer slachtoffert bij de traditioneel rumoerige club. Hij zal inzien dat coach Robert Molenaar er ondanks alles - en met steun van de prima Feyenoord-huurling Simon Gustafson - nog het beste van probeert te maken. Maar er moet natuurlijk een wonder gebeuren wil het niet alleen sportief, maar ook financieel geplaagde Roda JC dit seizoen ontsnappen aan degradatie. Dat gaat dan ook niet gebeuren. Hoe pijnlijk ook voor het Limburgse voetbalbolwerk; volgend seizoen zijn Top Oss en FC Emmen de tegenstanders in het Parkstad Limburg Stadion.

Dennis van Bergen, clubwatcher Roda JC