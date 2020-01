PSV blijft zwalken: Twente pakt punt in Eindhoven na rood Afellay

PSV blijft door het gelijkspel vijfde in de eredivisie, FC Twente dertiende.



Beide ploegen wisten het publiek amper te vermaken in het Philips Stadion. Zeker niet in de eerste helft. Daarin was PSV sterker dan de Tukkers, maar grote kansen leverden dat niet op. Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries kregen mogelijkheden, maar hadden het vizier niet op scherp staan.



In de tweede helft was er meer actie. Na iets meer dan een uur spelen haalde Ibrahim Afellay van afstand uit en FC Twente-doelman Joël Drommel kon de bal niet goed verwerken: Dumfries was alert, profiteerde en zette het kwakkelende PSV op een 1-0 voorsprong.



PSV leek de neerwaartse spiraal, met de afgelopen weken puntenverlies in de competitie tegen VVV-Venlo én uitschakeling in het bekertoernooi tegen NAC, te gaan doorbreken, maar niets was minder waar. Aanvoerder Afellay moest van het veld na zijn tweede gele kaart en met tien man was het voor PSV vooral verdedigen.