PSV boekt bij Excelsior eerste uitzege van het jaar

PSV scoorde wel, en snel ook. In de 8ste minuut dribbelde Bergwijn door de Excelsior-defensie heen en passeerde hij doelman Alessandro Damen: 0-1. Het was zijn tiende treffer van het seizoen, verder staat hij ook nog op twaalf assists; Bergwijn is daarmee de enige speler in de eredivisie die zowel qua assists als goals de dubbele cijfers heeft gehaald. De pijlsnelle buitenspeler was daarna nog een paar keer dichtbij een treffer, maar die viel voor rust niet. Dat was naast de vijfde gele kaart (schwalbe) voor Hirving Lozano, die geschorst is tegen NAC, het enige wat tegenviel voor PSV in de eerste helft.