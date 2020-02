PSV boekt in Arnhem tweede uitzege op rij

PSV heeft de tweede uitzege op rij beet. In Arnhem ging Vitesse met 1-2 over de knie, nadat de Eindhovenaren eerst een achterstand hadden opgelopen. PSV blijft door de overwinning enigszins in het spoor van Feyenoord en AZ, de concurrenten voor een klassering bij de eerste drie op de ranglijst.

In het eerste bedrijf was er weinig te beleven in de Gelredome, waar Vitesse de beste mogelijkheden kreeg. Kort voor rust was er een schietkans voor Tim Matavz en had ook Armando Obispo een mogelijkheid om de score te openen. PSV kon bogen op weinig offensief gevaar omdat de ploeg te slordig met de ruimtes en kansen omging.

Het leek wel of beide ploegen het vuurwerk bewust voor de tweede helft hadden bewaard, zoveel gebeurde er direct na rust. Eerst kwam Vitesse na een blunder van Daniel Schwaab op voorsprong. De Duitser nam in balbezit te veel risico en zag het leer van de voeten geplukt worden, waarna Matavz meedogenloos toesloeg: 1-0. Voor PSV was de achterstand het startsein om de rug te rechten en vooral aanvoerder Denzel Dumfries leidde het offensief. Arbiter Danny Makkelie zag een penalty in een moment waarbij hij op volle snelheid zou zijn gehinderd door de verdediging van Vitesse en werd niet gecorrigeerd door de VAR. Vanaf de stip benutte Sam Lammers de strafschop feilloos, nadat hij Remko Pasveer de verkeerde hoek had ingestuurd.

PSV sloeg snel daarna opnieuw toe via Cody Gakpo, nadat Makkelie geen penalty had gezien in een bal die bij Pablo Rosario op de arm belandde. Bij een uitbraak koos Gakpo ervoor om van een meter of zestien te schieten en die inzet paste precies. Via de binnenkant van de paal kwam Vitesse op achterstand en die klap kwamen de Arnhemmers niet meer te boven.

PSV blijft door de derde eredivisiezege op rij kansen houden op een eindklassering bij de beste drie in de eredivisie en moet volgende week tegen Feyenoord de ambities verder kracht bijzetten.

