PSV boekt na moeizame eerste helft ruime zege op PEC

PSV maakte in de eerste helft niet veel indruk, maar kon in de tweede helft vrij eenvoudig afstand nemen van de Zwollenaren. PEC kreeg wel enkele kansen, onder meer via Gustavo Hamer, maar was niet zorgvuldig in de afronding.

Voor rust moest Jeroen Zoet nog een keer reddend optreden voor PSV, na een slippertje van Nick Viergever. Hij verwerkte de inzet van Reza Ghoochannejhad goed, waarna PSV via Rosario het heft in handen nam. De aanvoerder scoorde woensdag voor het eerst in de eredivisie, in zijn 53ste eredivisieduel. In de 54ste wedstrijd in de hoogste afdeling deed hij het op aangeven van Armindo Bruma nog eens dunnetjes over. Doelman Xavier Mous zag er daarbij niet al te best uit, net zoal hij de inzet van Malen niet kon verwerken. Na een pass van Steven Bergwijn was de topscorer van de eredivisie weer eens succesvol en kon hij al zijn achtste goal van het seizoen aantekenen, in acht duels.

Volledig scherm Steven Bergwijn, Michal Sadilek en Donyell Malen juichen na de 0-2. © BSR Agency

Na een fraaie aanval was Ritsu Doan de maker van de 0-3. Het was zijn eerste goal in dienst van PSV, dat zo de buit binnen had en Ajax weer achterhaalde. Érick GutiBeide ploegen staan op kop in de eredivisie, met twintig punten uit acht duels. Voor de interlandperiode van oktober reist PSV woensdag naar Rosenborg, voor een uitduel in de Europa League-groepsfase. Volgende week zondag wacht nog de thuiswedstrijd tegen VVV.