PSV-captain Luuk de Jong geniet als matchwinner in Eindhoven: ‘Dat went nooit’

Luuk de Jong kroonde zich in de verlenging tot matchwinner bij PSV in de return tegen AS Monaco ( 3-2 ) in de derde voorronde van de Champions League. ,,Dit zijn de mooiere avonden. Hier ben ik onder andere voor teruggekomen", aldus de aanvoerder, die FC Barcelona in de transferperiode verruilde voor de Eindhovenaren, bij ESPN .

,,Om dan de winnende binnen te koppen, het is fantastisch. Camp Nou is fantastisch, maar dit is echt mijn thuis", zei De Jong in een kolkend Philips Stadion. ,,In een belangrijke wedstrijd de winnende binnen koppen. Dat het hele stadion dan voor je springt. Dat went nooit.”

Het was een uitputtingsslag in Eindhoven. Na de 1-1 van vorige week in Monaco waren beide ploegen ook in Eindhoven na negentig minuten plus blessuretijd in evenwicht: 2-2. In de verlenging kopte De Jong een voorzet van Jordan Teze binnen. ,,Iedereen was een beetje op”, keek De Jong terug. ,,We probeerden de zijkant te zoeken en vanuit daar ballen in te brengen. Gelukkig valt ie uiteindelijk goed, lekker.”



De spits een captain van PSV was trots op zijn medespelers. ,,Monaco is een goede ploeg. Dat zie je aan alles. We hadden heel veel moeite met ze. Maar dan is het nog knapper van ons dat we blijven strijden, niet opgeven, de gelijkmaker maken vlak voor tijd en ook nog de winnende scoren. Dan sluit je zo af, heerlijk. Complimenten voor iedereen hoe we gestreden hebben.”

Teze: ‘Karakter hield me overeind’

Teze had het fysiek zwaar in de verlenging, maar de verdediger leverde in de 109de minuut wel de piekfijne assist op De Jong. ,,Ik ben heel vermoeid. Dit was voor mij de eerste keer Europees 120 minuten", aldus Teze bij ESPN. ,,Het was een zware wedstrijd, maar ik ben blij met de overwinning. Alleen in het koppie doet het geen pijn nu.”



Teze zag ook dat PSV bleef knokken in Eindhoven. ,,Het was vooral in de tweede helft heel moeilijk. Ze bleven drukken. Maar ik wist dat we maar één moment nodig hadden.” Dat moment kwam dus. ,,We zeiden tegen elkaar: we moeten gewoon kapot gaan, doorgaan tot we niet meer kunnen. Uiteindelijk hebben we dat allemaal wel gedaan. Ik was wel moe, maar het karakter hield me overeind.”

