PSV-coach Schmidt: ‘Ik snap niet dat de arbiter niet eens de moeite neemt om zelf het scherm te checken’

Feyenoord boog dus een 0-2 achterstand om in 2-2. Toch verweet Schmidt zijn spelers niets. ,,Het was een goede wedstrijd die beslist werd door de scheidsrechter. Er zijn tegenwoordig zes arbiters bij wedstrijden en ze waren allemaal niet in staat om de juiste beslissing te nemen. Als er geen VAR zou zijn, ok. Met zes arbiters zo’n besluit nemen... We hadden terug in de race kunnen zijn. Het was een fantastische wedstrijd, maar het heeft geen zin om er meer over te praten vanwege de beslissing van de arbiter.’’