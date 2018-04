PSV dankzij Pereiro naar derde remise op rij in Den Haag

NABESCHOUWINGPSV heeft ook het tweede duel na het kampioenschap niet in winst kunnen omzetten. In Den Haag kwam de ploeg van Phillip Cocu niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Vooral Gastón Pereiro viel bij PSV op in positief opzicht. Hij nam de ploeg aanvallend bij de hand en had met twee treffers een groot aandeel in de productie. De andere goal kwam van het hoofd van Hirving Lozano, die zichzelf daarbij blesseerde. Lozano moest na ongeveer twintig minuten van het veld.

Bij PSV kregen onder anderen Pablo Rosario en Albert Gudmundsson de kans om zich te tonen. De IJslander kreeg een grote kans in de eerste helft, maar kon de bal vrij voor doelman Indy Groothuizen niet binnenwerken. Rosario miste een behoorlijke kopkans.



PSV kwam twee keer achter, nadat de ploeg via Lozano op voorsprong was gekomen. Achterin maakte de ploeg geen bijster sterke indruk. PSV heeft inmiddels 39 tegentreffers moeten incasseren en dat is het hoogste aantal voor een kampioen sinds 1985. Ajax incasseerde destijds liefst 46 tegengoals. PSV heeft bij alle kampioenschappen in het verleden ook nooit zoveel tegentreffers hoeven dulden.



Omhaal

Het lukte de ploeg in de slotfase niet meer om de vierde goal tegen de touwen te krijgen, al was PSV er nog dichtbij. Donyell Malen maakte in die eindfase een goede indruk en leek met een omhaal nog te scoren, maar kon zijn voet net niet goed achter de bal krijgen.