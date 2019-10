PSV dankzij sterke eerste helft fluitend naar zege bij Rosenborg

PSV heeft vanavond eenvoudig de Noorse recordkampioen Rosenborg BK in Trondheim opzij gezet: 1-4. En dus is de Eindhovense club na twee duels nog altijd foutloos in de Europa League.

PSV moest op het allerlaatste moment nog één aanpassing doen in de basiself, Jeroen Zoet kwam niet fit genoeg uit de warming-up en dus maakte Robbin Ruiter zijn Europese debuut voor PSV, Lars Unnerstall zat op de bank. Verder zat Armindo Bruma sowieso al op de bank, trainer Mark van Bommel gaf tegen Rosenborg de voorkeur aan Ritsu Doan als rechtsbuiten.

Met die opstelling speelde PSV voor de rust niet eens zo groots, maar was het wel duidelijk een maatje te groot voor het matige Rosenborg. De eerste de beste doelpoging was meteen raak, Pablo Rosario maakte zijn 3de treffer in 9 dagen tijd door de bal met zijn linker via een Noor in het doel te schieten: 0-1. De thuisploeg moest het hebben van standaardsituaties, maar kwam niet echt in de buurt van het doel van Ruiter, die weinig te doen had voor rust.

Aan de andere kant had PSV weinig kansen nodig om te scoren. Van de vier doelpogingen in de eerste helft leverden er 3 een doelpunt op. In de 37ste minuut vond Mohamed Ihattaren de vrijstaande Donyell Malen, die op zijn beurt Denzel Dumfries bediende. De rechtsback schoot de bal via Birger Meling in het doel: 0-2. Even later was de klus al geklaard, nadat Bjorn Johnsen - gehuurd van AZ - de bal zomaar verspeelde aan Doan. De Japanner behield het overzicht en gaf de bal aan Malen, die koel bleef en zijn 13de seizoenstreffer maakte.

Slordig

Na rust was PSV veel minder scherp dan ervoor en was het Rosenborg BK dat het meeste gevaar stichtte. De Noren sprongen echter slordig met de ruimte om en kwamen in eerste instantie niet verder dan een kopbal van David Akintola. Daarna kreeg PSV alsnog een goal om de oren, uit een corner: Ruiter redde in eerste instantie nog, maar had geen antwoord op de rebound van Samuel Adegbenro: 1-3. De spanning kwam daarmee niet terug, want even later veroverde Doan en bediende hij Malen, die opnieuw met scherp schoot: 1-4.

Zodoende heeft PSV na twee duels nog altijd de volle buit in de Europa League, thuis werd Sporting al met 3-2 verslagen. De volgende wedstrijd is op 24 oktober thuis tegen LASK Linz, dat vanavond met 2-1 van Sporting verloor.

