PSV deed het in de eredivisie nooit beter dan nu

De ploeg van Phillip Cocu kan de komende drie duels het puntenrecord na een volledige competitie uit seizoen 2014-2015 nog verbreken, als de drie laatste wedstrijden (Roda JC-uit, ADO-uit en FC Groningen-thuis) allemaal gewonnen worden.



PSV haalde vier keer eerder in de historie 80 punten na 31 duels. Dat gebeurde in de seizoenen 1985-1986, 1987-1988, 2002-2003 en 2004-2005. In seizoen 2014-2015 waren het er 79 na 31 duels en is het huidige puntenrecord na 34 duels (88 punten gevestigd). Qua punten hoort het huidige PSV na 31 duels momenteel dus bij de vijf best presterende PSV-teams aller tijden in de eredivisie.