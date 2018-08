PSV dendert langs FC Utrecht en zet Ajax direct op achterstand

NABESCHOUWINGDe eerste klap is een daalder waard? Of dat zo is, zal nog moeten blijken en de weg naar het einde van de competitie is nog lang. Voorlopig heeft PSV na nog maar een wedstrijd de touwtjes al in handen. De ploeg van Mark van Bommel klopte in eigen huis FC Utrecht met grote cijfers (4-0). Concurrent voor de landstitel Ajax morste thuis wel punten tegen Heracles (1-1).

PSV kwam aan de leiding via een schitterende vrije trap van Gastón Pereiro, die na een kwartier spelen de bal vanaf een meter of 17 via de lat binnen wist te werken. De Uruguayaan was de uitblinker in de eerste helft en liet met een paar prachtige acties zien dat hij over een gave techniek beschikt.



PSV kreeg nog een paar kansen, onder meer door het opkomen van linksback José Angelino, maar zag FC Utrecht in het tweede deel van de eerste helft wat van zich afbijten.



Na rust probeerden de Domstedelingen dichter bij het doel van Jeroen Zoet te komen, maar was het PSV dat na een uur begon aan te dringen en via Steven Bergwijn de 2-0 achter keeper David Jensen kreeg. Daarna was het verzet van FC Utrecht wel gebroken en kon PSV er een show van maken, met een ware aanvalssalvo.



Hirving Lozano maakte heel bekeken de 3-0, nadat Luuk de Jong eerst een kans had gemist. Goalie Jensen was kansloos na een hard schot. Bergwijn en De Jong hadden daarna nog de 4-0 kunnen maken, maar het was Denzel Dumfries die voor het slotakkoord tekende.