PSV denkt met Philipp Max de duizendpoot voor de linkerkant te hebben gevonden

ProfielPSV zocht de afgelopen periode een linksback die meters kan maken aan de zijkant. Een speler die als het nodig is kan stormen, overlappen, meehelpen met het zetten van druk, een goal of assist kan meepikken en natuurlijk ook kan verdedigen. Philipp Max (26) zal - ijs en weder dienende - deze vermeende duizendpoot worden en moet in de eredivisie een hoofdrol gaan pakken.

Max is drievoudig Duits international. Nou ja, met een kleine nuance: hij kwam uit voor de Duitse ploeg die in 2016 op de Olympische Spelen actief was. Met FC Augsburg deed hij in 2015 in de Europa League ook internationale ervaring op en overleefde hij als 22-jarige de groepsfase. Nu is Max bijna 27 en wil hij opnieuw in Europees verband gaan spelen en meedoen voor de prijzen. In de Bundesliga zat dat er met Augsburg nooit in en eindigde de offensief ingestelde Max met zijn club steeds tussen plek 11 en 15. Met 15 goals en 26 assists in 147 duels had hij regelmatig een doorslaggevende bijdrage aan het aanvalsspel.

Lees ook PSV en FC Augsburg bereiken akkoord over transfer Philipp Max Lees meer

Overstag

PSV beschouwt zijn aanstaande transfer als een topdeal en misschien wordt het de grootste van deze zomer, hoewel er nog ruimte is voor twee versterkingen. Spelers uit de Duitse hoogste afdeling komen zelden naar Nederland. Na keeper Yvon Mvogo is ook Max overstag gegaan na het aanhoren van het verhaal van PSV. Natuurlijk speelt daarbij een rol dat Roger Schmidt de huidige trainer van PSV is en in Duitsland een vooraanstaande ‘voetbalpersonality’ is.

Ook technisch manager John de Jong heeft zijn bijdrage geleverd: de scoutingsafdeling van PSV kent de linksback al vele jaren en De Jong heeft afgelopen weekend de deal zo goed als rond kunnen maken. Voor acht miljoen euro en een aantal bonussen komt Max naar het Philips Stadion, als de laatste plooien glad zijn gestreken. Veel geld, maar PSV is ervan overtuigd dat hij een noodzakelijke impuls aan het elftal geeft. Max heeft over pak en beet een jaar of twee misschien nog genoeg restwaarde en zijn aanwezigheid kan er ook voor zorgen dat jongere spelers zich beter kunnen ontwikkelen en dus meer waard worden. Hoofddoel is uiteraard om prijzen te pakken.

Eenternational

De aanstaand PSV’er is de zoon van voormalig Bundesliga-topscorer Martin Max, een zogeheten ‘eenternational’ in Duitsland. Max senior mocht in 2002 eenmaal de kleuren van ‘die Mannschaft’ verdedigen. Ook de moeder van Philipp Max voetbalde op hoog niveau. Zelf is hij opgegroeid nabij de grens tussen Duitsland en Nederland, in Viersen. Op een klein uurtje rijden ligt normaal gesproken zijn toekomst voor de komende jaren, in het Philips Stadion en op trainingscomplex De Herdgang.