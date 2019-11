PSV dieper in crisis na nieuwe dreun tegen Willem II

Willem II was wat dat betreft een stuk gevaarlijker. Al na 7 minuten was het raak nadat Mats Kohlert wegliep uit de rug van Denzel Dumfries en vervolgens Ché Nunnely bediende: 1-0. Michal Sadilek zag er daarbij niet goed uit, hij was zijn man kwijt. Dat was hij later ook nog enkele keren: Nunnely had nog twee grote kansen, maar schoot voorlangs en op de benen van Unnerstall. De doelman viel weinig te verwijten, hij maakte een solide indruk.



Ook na rust was het armetierig hoe PSV voor de dag kwam. Denzel Dumfries was nog wel gevaarlijk: hij kwam een teenlengte tekort na een voorzet en claimde later nog een penalty nadat hij een beuk van Jordens Peters kreeg. Arbiter Bjorn Kuipers en de VAR wilden er niet aan. Willem II scoorde vervolgens wél. Opnieuw was iedereen bij PSV Nunnely kwijt en dus kon de door Ajax opgeleide aanvaller na ruim een uur zijn tweede van de wedstrijd maken.